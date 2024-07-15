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Zonguldak'ta Plajda İçki İçip Denize Giren Adam Hayatını Kaybetti!

Zonguldak'ta Plajda İçki İçip Denize Giren Adam Hayatını Kaybetti!

Zonguldak içki
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.07.2024 - 08:35

Zonguldak'ta arkadaşlarıyla deniz kenarında içki içtikten sonra suya giren 37 yaşındaki Erdal Açıcı'nın cansız bedeni bulundu. 

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DHA'nın aktardığına göre olay, dün gece saat 21.00 sıralarında Zonguldak'taki Uzunkum Plajı’nda yaşandı.

DHA'nın aktardığına göre olay, dün gece saat 21.00 sıralarında Zonguldak'taki Uzunkum Plajı’nda yaşandı.

Kaynak

Erdal Açıcı arkadaşları plajda içki içtikten sonra serinlemek için suya girdi. 37 yaşındaki Açıcı, bir süre sonra gözden kayboldu.

Erdal Açıcı arkadaşları plajda içki içtikten sonra serinlemek için suya girdi. 37 yaşındaki Açıcı, bir süre sonra gözden kayboldu.

Açıcı'yı bulamayan arkadaşları durumu derhal polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekiplerin çalışması sonucu Açıcı’nın cansız bedenine ulaşıldı.

Açıcı'yı bulamayan arkadaşları durumu derhal polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekiplerin çalışması sonucu Açıcı’nın cansız bedenine ulaşıldı.

Açıcı'nın sahilde bekleyen yakınları bu sırada gözyaşlarına boğuldu.

Açıcı’nın cenazesi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Açıcı’nın cenazesi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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