Zonguldak'ta Plajda İçki İçip Denize Giren Adam Hayatını Kaybetti!
Zonguldak'ta Plajda İçki İçip Denize Giren Adam Hayatını Kaybetti!
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DHA'nın aktardığına göre olay, dün gece saat 21.00 sıralarında Zonguldak'taki Uzunkum Plajı’nda yaşandı.
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Erdal Açıcı arkadaşları plajda içki içtikten sonra serinlemek için suya girdi. 37 yaşındaki Açıcı, bir süre sonra gözden kayboldu.
Açıcı'yı bulamayan arkadaşları durumu derhal polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekiplerin çalışması sonucu Açıcı’nın cansız bedenine ulaşıldı.
Açıcı’nın cenazesi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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