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Özel Harekat Başkanı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Elini Öptü

Özel Harekat Başkanı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Elini Öptü

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
15.07.2024 - 20:35 Son Güncelleme: 15.07.2024 - 20:37

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz'da, darbe girişiminde bombalanan, 51 polisin şehit olduğu Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarete damga vuran olay Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz’in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin elini öpmesi oldu.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti.

Devlet Bahçeli’yi burada Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ile Polis Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz karşıladı.

Devlet Bahçeli’yi burada Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ile Polis Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz karşıladı.

Ziyarete damga vuran olay, Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz’in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin elini öpmesi oldu.

Ziyarete damga vuran olay, Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz’in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin elini öpmesi oldu.

İşte o anlar…

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