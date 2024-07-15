Özel Harekat Başkanı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Elini Öptü
Özel Harekat Başkanı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Elini Öptü
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti.
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Devlet Bahçeli’yi burada Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ile Polis Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz karşıladı.
Ziyarete damga vuran olay, Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz’in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin elini öpmesi oldu.
İşte o anlar…
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