Özel Harekat Başkanı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Elini Öptü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz'da, darbe girişiminde bombalanan, 51 polisin şehit olduğu Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarete damga vuran olay Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz’in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin elini öpmesi oldu.