Özel Harekat Polisliğini Bırakıp 'Şeyh' Olan Ahmet Şahin Uçar Hakkında Taciz ve 'Badeleme' İddiaları

'H.S.Y. adlı kadın geçen 19 Şubat’ta şikayetçi oldu. İfadesinde, Bursa’da dergaha gittiğini, üç katlı binada eğitim verildiğini görünce maddi yardımda bulunduğunu ileri sürüyor. Uçar’ın telefon ve Telagram’dan kendisine ulaştığını iddia ederek, şöyle devam ediyor:

‘Bana ‘Hızlıca ilerlemek ister misin? Bunun için bana aşık olacaksın ve her yerde beni hayal edeceksin. Namazda, zikirde ve yatakta bile… Burada misafirhanede seni kollarıma alacağım. Sana hakikate dair sırlar öğreteceğim.’

H.S.Y, bu teklifi kabul etmediğini, topluluktan ayrıldığını ifade etti. Üç kadının daha tacize uğradığını ileri sürdü. H.S.Y.’nin şikayeti üzerine Uçar’a cinsel taciz suçundan iki yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.