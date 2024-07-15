Özel Harekat Polisliğini Bırakıp 'Şeyh' Olan Ahmet Şahin Uçar Hakkında Taciz ve 'Badeleme' İddiaları
Özel Harekat Polisliğini Bırakıp 'Şeyh' Olan Ahmet Şahin Uçar Hakkında Taciz ve 'Badeleme' İddiaları
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Eski polis Ahmet Şahin Uçar hakkında, Bursa'da açtığı Arifane İlim Derneği'nde eğitim almaya gelen kadınları taciz ettiği iddiasıyla dava açıldı. Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Bursa'da kurulan Arifane İlim Derneği kurucusu eski polis Ahmet Şahin Uçar'ın Derneğe gelen kadınlara sözlü tacizde bulunduğu iddialarını gündeme getirdi.
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İsmail Saymaz, Muhammed Ticani’nin yolunu ve İbni Arabi’nin ekolünü takip ettiklerini söyleyen Uçar hakkında şikayet dilekçesi verenlerin ifadelerini şu şekilde aktardı:
Mağdurlardan biri olan G. de şikayetçi oldu. G., Uçar’la telefonda görüştüğünü belirterek, şu iddialarda bulundu:
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Cidden zerre kızmıyorum bunlara, yolunu bulan ilerliyor bi şekilde. Ancak içeriğe konu olan konuşmalara, bu ve benzeri tüm olaylarda aşağı yukarı aynı şeyler... Devamını Gör
Yazık yazık öyle bir şerefli rütbeden görevden sonra bunu mu kendine layık gördün!!
Ne kızıyorsunuz? Aga bulmuş geçimin yolunu? Son 20 yıldır en geçerli meslek?? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Çok imanlı millet olduk, çooooook? Ne erkek dinliyor agalar, ne kadın, n... Devamını Gör