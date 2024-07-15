Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Görüşme Talebine ‘Şartlı’ Cevap
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Görüşme Talebine ‘Şartlı’ Cevap
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmenin 'içeriğe' bağlı olduğunu söyledi.
Esad, Erdoğan ile 'Türk askerlerinin Suriye topraklarından çekilmesi konusunun gündeme gelmesi halinde görüşeceğini' dile getirdi.
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Türkiye ile Suriye arasında normalleşme tartışmaları gündemdeki yerini koruyor.
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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, bugün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmenin "içeriğe" bağlı olduğunu söyledi.
Şam yönetimi, Esad'ın gazetecilerin sorularını yanıtlarken çekilmiş videosunu paylaştı.
Videoda Esad, Erdoğan ile "Türk askerlerinin Suriye topraklarından çekilmesi konusunun gündeme gelmesi halinde görüşeceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Temmuz'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye ile normalleşme süreciyle ilgili Esad'a her an bir davette bulunabileceklerini söylemişti
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