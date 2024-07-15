İstanbul’da Olanlar Dikkat! İstanbul İçin 4 Günlük Sıcak Hava Uyarısı Geldi
İstanbul’da Olanlar Dikkat! İstanbul İçin 4 Günlük Sıcak Hava Uyarısı Geldi
Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda; İstanbul'u etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle İstanbullulara önemli uyarılar yaptı.
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Şen, hava sıcaklıklarının önümüzdeki dört gün boyunca 35-37 derece arasında seyredeceğini, şehir içinde ise sıcaklığın 38-40 dereceye kadar çıkabileceğini belirtti.
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Bu nedenle, özellikle yaşlılar, çocuklar, kronik hastalar ve hamilelerin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Şen, "Bu süre içerisinde şehir içinde dolaşmayın" uyarısında bulundu.
Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, nem oranlarının öğlen saatlerinde yüzde 40, akşam ve gece saatlerinde ise yüzde 90'a ulaşacağını belirtti.
Bu yüksek sıcaklık ve nem oranlarının ciddi sağlık riskleri oluşturduğunu ifade etti.
Özetle, önümüzdeki dört gün boyunca İstanbul'da aşırı sıcak ve nemli hava koşulları bekleniyor ve İstanbulluların dışarı çıkmamaları, özellikle risk gruplarının daha dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılar yapıldı.
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