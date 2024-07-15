Görüş Bildir
Haberler
Gündem
İzmir Çeşme'de Orman Yangını: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir Çeşme'de Orman Yangını: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
15.07.2024 - 17:02 Son Güncelleme: 15.07.2024 - 17:44

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınında alevler, Deliklikoy'a kadar ilerledi. 

Alevlerin arasında kalan 3 kişi, hayatını kaybetti. Ekiplerin alevlere müdahalesi havadan ve karadan sürüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Çeşme'deki yangından ilk görüntüler...

İzmir’in Çeşme ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. İlk belirlemelere göre alevlerin ortasında kalan 3 kişi hayatını kaybetti.

İzmir’in Çeşme ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. İlk belirlemelere göre alevlerin ortasında kalan 3 kişi hayatını kaybetti.

Çeşme ilçesinin Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanda, saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çeşme ilçesinin Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanda, saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangında ilk belirlemelere göre alevlerin ortasında kalan 3 kişi hayatını kaybetti.

Yangında ilk belirlemelere göre alevlerin ortasında kalan 3 kişi hayatını kaybetti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
43
19
4
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın