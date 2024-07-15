İzmir Çeşme'de Orman Yangını: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
İzmir Çeşme'de Orman Yangını: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çeşme'deki yangından ilk görüntüler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İzmir’in Çeşme ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. İlk belirlemelere göre alevlerin ortasında kalan 3 kişi hayatını kaybetti.
Çeşme ilçesinin Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanda, saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Yangında ilk belirlemelere göre alevlerin ortasında kalan 3 kişi hayatını kaybetti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın