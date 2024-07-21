Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Financial Times'tan Türk Ekonomisi İçin 'Sıcak Para' Uyarısı!

Financial Times'tan Türk Ekonomisi İçin 'Sıcak Para' Uyarısı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.07.2024 - 15:57 Son Güncelleme: 21.07.2024 - 16:03

İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times (FT), Türkiye'ye yeni ekonomi yönetimiyle hızlı giriş yapan sıcak paranın aynı hızla çıkabileceği uyarısında bulundu. 

Kaynak: Ekonomim

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türkiye'de geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası ekonomi yönetiminde köklü değişim olmuş ve Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğu rasyonel ekonomi politikalarına geri dönüş amacıyla Mehmet Şimşek'e emanet edilmişti.

Türkiye'de geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası ekonomi yönetiminde köklü değişim olmuş ve Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğu rasyonel ekonomi politikalarına geri dönüş amacıyla Mehmet Şimşek'e emanet edilmişti.

Ekonomi, Mehmet Şimşek ve getirdiği ağır vergilerle birlikte kemer sıkma ve açık kapatma dönemine girerken, yabancı sermayenin de yeniden Türkiye'ye dönmeye başladığı gözlemlenmişti.

Ekonomi, Mehmet Şimşek ve getirdiği ağır vergilerle birlikte kemer sıkma ve açık kapatma dönemine girerken, yabancı sermayenin de yeniden Türkiye'ye dönmeye başladığı gözlemlenmişti.

İngiltere'nin önde gelen ekonomi gazetelerinden Financial Times, son dönemde Türkiye'ye giren yabancı sermayenin olası küresel ya da yerel şoklar nedeniyle ülkeyi "hızla" terk edebileceğini yazdı.

İngiltere'nin önde gelen ekonomi gazetelerinden Financial Times, son dönemde Türkiye'ye giren yabancı sermayenin olası küresel ya da yerel şoklar nedeniyle ülkeyi "hızla" terk edebileceğini yazdı.

Kaynak

Analizde, Türkiye'ye girişlerin çoğunun "hızlı para" akışı şeklinde olduğu ve bu nedenle olası bir şok durumunda hızlı bir çıkış yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

Analizde, Türkiye'ye girişlerin çoğunun "hızlı para" akışı şeklinde olduğu ve bu nedenle olası bir şok durumunda hızlı bir çıkış yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

Yatırım şirketi Abrdn'den Kieran Curtis, 'Bu işlemlerde hızlı paranın payı artıyor, bu da tersine dönme olasılığını artırıyor' değerlendirmesinde bulundu.

Analizde son dönemde piyasadan topladığı dolarlarla rezervlerini yeniden güçlendirmeye çalışan Merkez Bankası'nın ani çıkışlar durumunda bir miktar koruma sağlayabileceğini ancak Türkiye'nin halen doğrudan yatırım çekmek konusunda zorluk yaşadığı belirtildi.

Analizde son dönemde piyasadan topladığı dolarlarla rezervlerini yeniden güçlendirmeye çalışan Merkez Bankası'nın ani çıkışlar durumunda bir miktar koruma sağlayabileceğini ancak Türkiye'nin halen doğrudan yatırım çekmek konusunda zorluk yaşadığı belirtildi.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın