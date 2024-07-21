Financial Times'tan Türk Ekonomisi İçin 'Sıcak Para' Uyarısı!
Financial Times'tan Türk Ekonomisi İçin 'Sıcak Para' Uyarısı!
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Türkiye'de geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası ekonomi yönetiminde köklü değişim olmuş ve Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğu rasyonel ekonomi politikalarına geri dönüş amacıyla Mehmet Şimşek'e emanet edilmişti.
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Ekonomi, Mehmet Şimşek ve getirdiği ağır vergilerle birlikte kemer sıkma ve açık kapatma dönemine girerken, yabancı sermayenin de yeniden Türkiye'ye dönmeye başladığı gözlemlenmişti.
İngiltere'nin önde gelen ekonomi gazetelerinden Financial Times, son dönemde Türkiye'ye giren yabancı sermayenin olası küresel ya da yerel şoklar nedeniyle ülkeyi "hızla" terk edebileceğini yazdı.
Analizde, Türkiye'ye girişlerin çoğunun "hızlı para" akışı şeklinde olduğu ve bu nedenle olası bir şok durumunda hızlı bir çıkış yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.
Analizde son dönemde piyasadan topladığı dolarlarla rezervlerini yeniden güçlendirmeye çalışan Merkez Bankası'nın ani çıkışlar durumunda bir miktar koruma sağlayabileceğini ancak Türkiye'nin halen doğrudan yatırım çekmek konusunda zorluk yaşadığı belirtildi.
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