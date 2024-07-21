Geçtiğimiz Hafta Televizyon Dünyasıyla İlgili Yapılan Viral Paylaşımlar!
Geçtiğimiz Hafta Televizyon Dünyasıyla İlgili Yapılan Viral Paylaşımlar!
Geçtiğimiz hafta diziler ve programlarda neler oldu? Kullanıcılar X'den bizim yerimize takip etti ve güldüren paylaşımlarda bulundular. İşte televizyon dünyasıyla ilgili viral paylaşımlar...
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2. Elbette Cüneyd efendimizi özlemeye devam ettik!😍
4. Feriha ne çektin hepimiz çok iyi biliyoruz kızım😂
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8. Yalansa yalan, deyin😂
9. Kızıl Goncalar yeni sezon müjdesi komikliklerle geldi😂
10. YKS mağdurları Çimen'i toplanıp dövmek istedi😂
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11. Öyle Bir Geçer Zamanki Osman abisine benzemiş maşallah 🧿
12. Tanıyoruz onları😂
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