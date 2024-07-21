Görüş Bildir
Haberler
TV
Geçtiğimiz Hafta Televizyon Dünyasıyla İlgili Yapılan Viral Paylaşımlar!

Geçtiğimiz Hafta Televizyon Dünyasıyla İlgili Yapılan Viral Paylaşımlar!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
21.07.2024 - 17:35

Geçtiğimiz hafta diziler ve programlarda neler oldu? Kullanıcılar X'den bizim yerimize takip etti ve güldüren paylaşımlarda bulundular. İşte televizyon dünyasıyla ilgili viral paylaşımlar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Bu hafta bizi en çok şaşırtan Güldür Güldür programının çocuk şov ekibinin değişimi oldu. Programın üstünden yalnızca 8 yıl geçti!😱

2. Elbette Cüneyd efendimizi özlemeye devam ettik!😍

2. Elbette Cüneyd efendimizi özlemeye devam ettik!😍
twitter.com

3. Haftanın dedikodusu Tuba Büyüküstün'ün Zeytin Ağacı galasında Seda Bakan'a ettikleri oldu.

4. Feriha ne çektin hepimiz çok iyi biliyoruz kızım😂

4. Feriha ne çektin hepimiz çok iyi biliyoruz kızım😂
twitter.com

5. Ve Ersoy'un Kanıt dizisinde ortaya çıkışı😂

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. 😂

7. Haftanın unutulmazı da Gupse Özay oldu!

8. Yalansa yalan, deyin😂

8. Yalansa yalan, deyin😂
twitter.com

9. Kızıl Goncalar yeni sezon müjdesi komikliklerle geldi😂

9. Kızıl Goncalar yeni sezon müjdesi komikliklerle geldi😂
twitter.com

10. YKS mağdurları Çimen'i toplanıp dövmek istedi😂

10. YKS mağdurları Çimen'i toplanıp dövmek istedi😂
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Öyle Bir Geçer Zamanki Osman abisine benzemiş maşallah 🧿

11. Öyle Bir Geçer Zamanki Osman abisine benzemiş maşallah 🧿
twitter.com

12. Tanıyoruz onları😂

12. Tanıyoruz onları😂
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın