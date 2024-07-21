Gökçe Bahadır'ın Uğruna Muhteşem Yüzyıl Nurbanu'yu Reddettiği Diziyi Duyunca Çok Şaşıracaksınız!

Türkiye'nin en başarılı ve en güzel oyuncularından biri olan Gökçe Bahadır, rol aldığı dizi ve filmlerle her daim gündem olmayı başarıyor. Bir zamanlar Muhteşem Yüzyıl'da Nurbanu karakteri için teklif alan Gökçe Bahadır'ın bu rolü reddetme nedeniyle ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.