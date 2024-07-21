Gökçe Bahadır'ın Uğruna Muhteşem Yüzyıl Nurbanu'yu Reddettiği Diziyi Duyunca Çok Şaşıracaksınız!
Gökçe Bahadır'ın Uğruna Muhteşem Yüzyıl Nurbanu'yu Reddettiği Diziyi Duyunca Çok Şaşıracaksınız!
Kaynak: https://x.com/ferkaradere/status/1814...
Türkiye'nin en başarılı ve en güzel oyuncularından biri olan Gökçe Bahadır, rol aldığı dizi ve filmlerle her daim gündem olmayı başarıyor. Bir zamanlar Muhteşem Yüzyıl'da Nurbanu karakteri için teklif alan Gökçe Bahadır'ın bu rolü reddetme nedeniyle ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.
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Gelmiş geçmiş en güzel, en başarılı kadın oyuncularımızdan Gökçe Bahadır'ı özlediniz diye düşünüyoruz.
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Son olarak geçtiğimiz sezon Ömer dizisiyle izlediğimiz Bahadır, hangi rolü canlandırırsa canlandırsın üstesinden başarıyla geliyor.
Bambaşka karakterlere bürünse de adeta onu yaşayan güzel oyuncuyla ilgili bomba gibi bir iddia ortaya atılmış.
İddiaya göre Muhteşem Yüzyıl'da Merve Boluğur'un canlandırdığı Nurbanu Sultan karakteri için teklif önce Gökçe Bahadır'a gitmiş.
Peki o bu rolü neden reddetmiş? Aramızda Kalsın'da Yadigar karakterini canlandırmak için!
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X'te @ferkaradere'nin iddiasına göre, Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt, Caner Cindoruk gibi isimlerle rol aldığı bu eğlenceli dizi için dönemin en popüler dizisindeki rolden vazgeçmiş anlayacağınız.
Kraliçe diyebilir miyiz gerçekten? ❤️
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