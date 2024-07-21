Görüş Bildir
Haberler
TV
Bir Kenara Not Alın: MasterChef 2024 Yarışmacılarının Sezon Başında Kaç Instagram Takipçisi Var?

Bir Kenara Not Alın: MasterChef 2024 Yarışmacılarının Sezon Başında Kaç Instagram Takipçisi Var?

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
21.07.2024 - 23:14

MasterChef Türkiye sonunda başladı! Ana kadronun yavaş yavaş şekillenmeye başladığı programda, kadroya katılan yarışmacıların kaç takipçisi olduğunu açıklıyoruz! Bakalım sezon sonunda en çok takipçisi artan isim kim olacak?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

MasterChef Türkiye'de yeni sezon heyecanı başlıyor! Biz de sezon sonunda fazlasıyla artacağını bildiğimiz yeni sezon yarışmacıların, sezon başındaki takipçi sayılarını sizler için derledik!

MasterChef Türkiye'de yeni sezon heyecanı başlıyor! Biz de sezon sonunda fazlasıyla artacağını bildiğimiz yeni sezon yarışmacıların, sezon başındaki takipçi sayılarını sizler için derledik!

1. Ana kadroya adını ilk yazdıran yarışmacı olan Sena Zeynep Gültepe'nin takipçi sayısı 3728.

1. Ana kadroya adını ilk yazdıran yarışmacı olan Sena Zeynep Gültepe'nin takipçi sayısı 3728.

Buradan ulaşabilirsiniz.

2. İkinci yarışmacı olmaya hak kazanan Hakan Dündar'ın 5740 takipçisi bulunuyor.

2. İkinci yarışmacı olmaya hak kazanan Hakan Dündar'ın 5740 takipçisi bulunuyor.

Buradan ulaşabilirsiniz.

3. Yarışmaya Londra'dan katılan Onur Üresin'in 9102 takipçisi var.

3. Yarışmaya Londra'dan katılan Onur Üresin'in 9102 takipçisi var.

Buradan ulaşabilirsiniz.

4. Sezonun dördüncü yarışmacısı Ümmühan Ünavcı'nın takipçi sayısı 2214.

4. Sezonun dördüncü yarışmacısı Ümmühan Ünavcı'nın takipçi sayısı 2214.

Buradan ulaşabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

5. Beşinci yarışmacı Deniz Yılmaz'ın takipçi sayısı 1860.

5. Beşinci yarışmacı Deniz Yılmaz'ın takipçi sayısı 1860.

Buradan ulaşabilirsiniz.

6. Yarışmanın renkli simalarından biri olan Çağlar Azır'ın 4583 takipçisi bulunuyor.

6. Yarışmanın renkli simalarından biri olan Çağlar Azır'ın 4583 takipçisi bulunuyor.

Buradan ulaşabilirsiniz.

7. Yedinci isim olarak yarışmaya katılan Serhat Gül'ün 5350 takipçisi var.

7. Yedinci isim olarak yarışmaya katılan Serhat Gül'ün 5350 takipçisi var.

Buradan ulaşabilirsiniz.

8. Sezona sekizinci olarak dahil olan Alper Öztamur'un 1481 takipçisi bulunuyor.

8. Sezona sekizinci olarak dahil olan Alper Öztamur'un 1481 takipçisi bulunuyor.

Buradan ulaşabilirsiniz.

9. Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

10.

11.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın