Bir Kenara Not Alın: MasterChef 2024 Yarışmacılarının Sezon Başında Kaç Instagram Takipçisi Var?
Bir Kenara Not Alın: MasterChef 2024 Yarışmacılarının Sezon Başında Kaç Instagram Takipçisi Var?
MasterChef Türkiye sonunda başladı! Ana kadronun yavaş yavaş şekillenmeye başladığı programda, kadroya katılan yarışmacıların kaç takipçisi olduğunu açıklıyoruz! Bakalım sezon sonunda en çok takipçisi artan isim kim olacak?
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MasterChef Türkiye'de yeni sezon heyecanı başlıyor! Biz de sezon sonunda fazlasıyla artacağını bildiğimiz yeni sezon yarışmacıların, sezon başındaki takipçi sayılarını sizler için derledik!
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1. Ana kadroya adını ilk yazdıran yarışmacı olan Sena Zeynep Gültepe'nin takipçi sayısı 3728.
2. İkinci yarışmacı olmaya hak kazanan Hakan Dündar'ın 5740 takipçisi bulunuyor.
3. Yarışmaya Londra'dan katılan Onur Üresin'in 9102 takipçisi var.
4. Sezonun dördüncü yarışmacısı Ümmühan Ünavcı'nın takipçi sayısı 2214.
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5. Beşinci yarışmacı Deniz Yılmaz'ın takipçi sayısı 1860.
6. Yarışmanın renkli simalarından biri olan Çağlar Azır'ın 4583 takipçisi bulunuyor.
7. Yedinci isim olarak yarışmaya katılan Serhat Gül'ün 5350 takipçisi var.
8. Sezona sekizinci olarak dahil olan Alper Öztamur'un 1481 takipçisi bulunuyor.
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