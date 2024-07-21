Hayat Hırsızı'nda Kadro Netleşti! Alperen Duymaz'ın En Yakın Arkadaşını Kim Oynayacak?
Hayat Hırsızı'nda Kadro Netleşti! Alperen Duymaz'ın En Yakın Arkadaşını Kim Oynayacak?
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/h...
NOW TV'nin yeni sezon dizisinde kadro netleşti. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı diziye Halit Özgür Sarı'nın çok yakın bir arkadaşı, Alperen Duymaz'ın yakın arkadaşını oynamak için dahil oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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NOW'ın yeni sezon dizisi Hayat Hırsızı çekimlerine sonunda başladı!
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Kadrosu netleşen dizide birbirinden ünlü isimlerin yer alması dikkat çekti. Şu kadronun güzelliğine bir bakar mısınız?
Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye Alperen Duymaz'ın yakın arkadaşını oynamak üzere, yine dizinin oyuncularından Halit Özgür Sarı'nın arkadaşı katıldı.
Cemre Baysel (Leyla/Leylim), Alperen Duymaz (Civan), Gonca Vuslateri (Nur), Halil İbrahim Ceyhan (Tufo), Yiğit Kirazcı (Mali), Cengiz Bozkurt (Selman), Meltem Baytok (Hatice), Zeyno Eracar (Güzide), Gamze Karaduman (Ferda) ve Dilara Aksüyek (Serap) ve Mustafa Avkıran’ın (Neco) rolleriyle dahil olduğu dizide Abdullah Aydın da Muzo karakterine hayat verecek.
Bu habere en çok sevinen isimlerden biri Halit Özgür Sarı oldu!
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