Hayat Hırsızı'nda Kadro Netleşti! Alperen Duymaz'ın En Yakın Arkadaşını Kim Oynayacak?

NOW TV'nin yeni sezon dizisinde kadro netleşti. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı diziye Halit Özgür Sarı'nın çok yakın bir arkadaşı, Alperen Duymaz'ın yakın arkadaşını oynamak için dahil oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş