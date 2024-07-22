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Aşkı Memnu'nun Çekildiği Yalıyı Görmek için İstanbul'a Gelen Turistler Heyecandan Ağladı!

Aşkı Memnu'nun Çekildiği Yalıyı Görmek için İstanbul'a Gelen Turistler Heyecandan Ağladı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
22.07.2024 - 11:45

Bildiğiniz üzere başrollerinde Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı efsane dizi Aşkı Memnu, yabancı ülkelerde de yayınlanıyor. Turistler Aşkı Memnu'nun çekildiği yalıyı görmek için İstanbul'a geldiler ve gözyaşlarını tutamadılar.

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2008 yılında Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşkı Memnu, uzun süredir hafızalarımızda yer tutuyor.

2008 yılında Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşkı Memnu, uzun süredir hafızalarımızda yer tutuyor.

Türk televizyon tarihinin en başarılı ve unutulmaz dizilerinden biri olan Aşkı Memnu, yabancı ülkelerde de fırtınalar estiriyor.

Türk televizyon tarihinin en başarılı ve unutulmaz dizilerinden biri olan Aşkı Memnu, yabancı ülkelerde de fırtınalar estiriyor.

Dünyada büyük yankı uyandıran dizinin seveni çok olunca ülkemiz dizi severlerin ziyaret ettiği bir yer haline geldi.

Dünyada büyük yankı uyandıran dizinin seveni çok olunca ülkemiz dizi severlerin ziyaret ettiği bir yer haline geldi.

Sarıyer Piyasa Caddesi üzerinde bulunan Aşk-ı Memnu yalısını görmek isteyen turistler İstanbul'a geldi.

Sarıyer Piyasa Caddesi üzerinde bulunan Aşk-ı Memnu yalısını görmek isteyen turistler İstanbul'a geldi.

Turistlerin paylaştığı videoda gözyaşlarını tutamamaları dikkat çekti.

Turistlerin paylaştığı videoda gözyaşlarını tutamamaları dikkat çekti.
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İşte o video👇🏻

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