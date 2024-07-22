Aşkı Memnu'nun Çekildiği Yalıyı Görmek için İstanbul'a Gelen Turistler Heyecandan Ağladı!
Aşkı Memnu'nun Çekildiği Yalıyı Görmek için İstanbul'a Gelen Turistler Heyecandan Ağladı!
Bildiğiniz üzere başrollerinde Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı efsane dizi Aşkı Memnu, yabancı ülkelerde de yayınlanıyor. Turistler Aşkı Memnu'nun çekildiği yalıyı görmek için İstanbul'a geldiler ve gözyaşlarını tutamadılar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2008 yılında Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşkı Memnu, uzun süredir hafızalarımızda yer tutuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk televizyon tarihinin en başarılı ve unutulmaz dizilerinden biri olan Aşkı Memnu, yabancı ülkelerde de fırtınalar estiriyor.
Dünyada büyük yankı uyandıran dizinin seveni çok olunca ülkemiz dizi severlerin ziyaret ettiği bir yer haline geldi.
Sarıyer Piyasa Caddesi üzerinde bulunan Aşk-ı Memnu yalısını görmek isteyen turistler İstanbul'a geldi.
Turistlerin paylaştığı videoda gözyaşlarını tutamamaları dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o video👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın