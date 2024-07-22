Aşkı Memnu'nun Çekildiği Yalıyı Görmek için İstanbul'a Gelen Turistler Heyecandan Ağladı!

Bildiğiniz üzere başrollerinde Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı efsane dizi Aşkı Memnu, yabancı ülkelerde de yayınlanıyor. Turistler Aşkı Memnu'nun çekildiği yalıyı görmek için İstanbul'a geldiler ve gözyaşlarını tutamadılar.