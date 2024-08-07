MasterChef Deniz'in Danilo Şef'e Verdiği Ters Yanıt Dikkatlerden Kaçmadı!
MasterChef Deniz'in Danilo Şef'e Verdiği Ters Yanıt Dikkatlerden Kaçmadı!
MasterChef başladığı andan itibaren yarışmacılardan Deniz'in hal ve tavırları izleyiciler tarafından aşırı bulunurken, Deniz bu defa Danilo Şef'e verdiği ters yanıtla gündem oldu.
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7. sezonuyla ekranlara gelen MasterChef Türkiye ana kadronun oluşmasıyla artık resmen başladı.
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Ana kadro seçmeleri boyunca diğer yarışmacılara yaptığı yorumlarla eleştiri toplayan Deniz dur durak bilmemeye devam ederken bu defa rotayı jüriye çevirdi.
Dokunulmazlık oyununda yemeğini jüriye sunarken Danilo Şef'in sorusuna "İki tane elim var ya..." diyerek arkasını dönüp giden Deniz izleyicilerin dikkatini çekerken, bu hareketine jüriden hiçbir tepki gelmemesi tartışma yarattı.
İşte o anlar:
Peki siz Deniz'in bu yanıtını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...
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