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Mert Demir, Levent Yüksel'in 'Zalim' Şarkısını Kendine Göre Yorumlayınca Büyük Topa Tutuldu!

Mert Demir, Levent Yüksel'in 'Zalim' Şarkısını Kendine Göre Yorumlayınca Büyük Topa Tutuldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
31.08.2024 - 21:41

Özel hayatıyla dillerden düşmeyen Mert Demir geçtiğimiz gün verdiği konserinde Levent Yüksel'in dillere pelesenk olan şarkısı 'Zalim'i seslendirdi. Performansıyla sosyal medyayı ikiye bölen Demir'in yorumu büyük topa tutuldu.

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Ateşe Düştüm şarkısıyla hem müzik hem de magazin dünyasında bir anda popüler olan Mert Demir gündemden düşmeyen isimler arasında artık.

Ateşe Düştüm şarkısıyla hem müzik hem de magazin dünyasında bir anda popüler olan Mert Demir gündemden düşmeyen isimler arasında artık.

Dillerden düşmeyen şarkıya vokallik yaptığı ortaya çıkan Serenay Sarıkaya'yla aşk yaşamaya başlayan Demir'in ilişkisi hakkında bitmek tükenmek bilmeyen iddialar aldı başını yürüdü.

Dillerden düşmeyen şarkıya vokallik yaptığı ortaya çıkan Serenay Sarıkaya'yla aşk yaşamaya başlayan Demir'in ilişkisi hakkında bitmek tükenmek bilmeyen iddialar aldı başını yürüdü.

Kimilerinin tamamen PR ilişkisi dediği bu aşk kimilerine de oldukça sempatik geliyor...

Özel hayatıyla sürekli gündeme gelen Demir kendine has tarzı ve tam gaz devam ettiği konserleriyle de ön planda biliyorsunuz.

Özel hayatıyla sürekli gündeme gelen Demir kendine has tarzı ve tam gaz devam ettiği konserleriyle de ön planda biliyorsunuz.

Popüler şarkıcı kendi parçalarının yanı sıra birçok farklı sanatçının şarkılarını da kendine göre yorumluyor. Bunun en yakın örneğini de geçtiğimiz günlerde verdiği konserinde gördük.

Popüler şarkıcı kendi parçalarının yanı sıra birçok farklı sanatçının şarkılarını da kendine göre yorumluyor. Bunun en yakın örneğini de geçtiğimiz günlerde verdiği konserinde gördük.

Mert Demir çıktığı son sahnesinde başarılı şarkıcı Levent Yüksel'in efsane sesiyle özdeşleşen Zalim şarkısını söyleyince olanlar oldu.

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