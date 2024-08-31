'Müstehcenlik' Gerekçesiyle Yasaklanan Şarkısı 'Duş'u Vokalistiyle Söyleyen Teoman'ın Hareketleri Gündem Oldu!
'Müstehcenlik' Gerekçesiyle Yasaklanan Şarkısı 'Duş'u Vokalistiyle Söyleyen Teoman'ın Hareketleri Gündem Oldu!
Son günlerde açıklamalarıyla manşetlerden düşmeyen Teoman bu kez de son konserindeki performansıyla gündeme damgasını vurdu. Yıllar önce 'müstehcenlik' gerekçesiyle yasaklanan 'Duş' şarkısını vokalistiyle beraber söyleyen Teoman'ın el kol hareketleri yine fena dile düştü.
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Türk rock müziği denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Teoman geçtiğimiz günlerde T24'ten Cansu Çamlıbel'e verdiği röportajla gündeme damgasını vurmuştu.
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"İstiklal Caddesi başta olmak üzere Beyoğlu’nun çok Arap kültürüne uygun bir tüketim alanı haline gelmesi" hakkındaki sözlerinin yanı sıra Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik sözleriyle bir kesim tarafından tepkilerin odağı olmuştu.
Günlerdir manşetlerden düşmeyen Teoman bu sefer de geçtiğimiz günlerde verdiği konseriyle gündeme damgasını vurdu.
Ünlü şarkıcı, güzel vokalisti Alança Oksay'la 2004 yılında yasaklanan Duş isimli şarkısını tüm sevenlerinin önünde seslendirdi.
Hatta kendisi Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından 'müstehcenlik' nedeniyle yasaklanan şarkısı için o dönem tepki gösterip "Albüm çıkalı 3 ay oldu. Duş klibi 1.5 aydır gösteriliyor. Şarkının müstehcen olduğunu anlamaları bu kadar zaman aldıysa, korkmasınlar, çocuklar büyüyene kadar şarkıda neden bahsettiğimi anlamaz" ifadelerini kullanmıştı.
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Konser veren Teoman'ın vokalistine sarılarak şarkısını söylediği anlar da sosyal medyada tartışmalara neden oldu.
Kimilerine göre normal gelen kimilerine göreyse de büyük olay olan anları da buradan izleyebilirsiniz:
Sizin konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Hadi yorumlarda buluşalım...
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Türk Rock müziği denince benim aklıma ilk bu gelmiyor, Barış Manço ve Cem Karaca geliyor, Anadolu Rock'ın asfaltını ilk onlar döktüler
Teoman 1 numaradır. Nokta.
arkadaşı tebrik ederim 20 sene boyunca oluşturduğu tüm sevgiyi, ilgiyi ve saygıyı yerle bir etti..üretim bitince çekilirsin köşene efendi gibi yaşarsın..üret... Devamını Gör