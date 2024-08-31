'Müstehcenlik' Gerekçesiyle Yasaklanan Şarkısı 'Duş'u Vokalistiyle Söyleyen Teoman'ın Hareketleri Gündem Oldu!

Son günlerde açıklamalarıyla manşetlerden düşmeyen Teoman bu kez de son konserindeki performansıyla gündeme damgasını vurdu. Yıllar önce 'müstehcenlik' gerekçesiyle yasaklanan 'Duş' şarkısını vokalistiyle beraber söyleyen Teoman'ın el kol hareketleri yine fena dile düştü.