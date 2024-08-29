İnci Taneleri Dizisinin Kadrosuna Giren Bestemsu Özdemir Rolü İçin Sarışın Olunca Yorumlar Havada Uçuştu!
İnci Taneleri Dizisinin Kadrosuna Giren Bestemsu Özdemir Rolü İçin Sarışın Olunca Yorumlar Havada Uçuştu!
Yeni sezonda izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan İnci Taneleri dizisine 'Semiramis' olarak dahil olan Bestemsu Özdemir karakteri için sarışın oldu.
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Akrep, İkimizin Sırrı ve son olarak Gecenin Ucunda dizileriyle karşımıza çıkan Bestemsu Özdemir son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.
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Bunun büyük nedenlerinden biri de kendisi gibi oyuncu olan Burak Deniz'le ilk zamanlar inkar ettikleri aşklarının belgelenmiş olması.
Aşk hayatı kadar kariyeriyle de sürekli ön planda olan Bestemsu Özdemir yeni sezonla birlikte ekranlara damga vuran İnci Taneleri dizisinin kadrosuna dahil oldu.
Kubilay Aka'yla partner olan ve diziye "Semiramis" karakteriyle dahil olacak olan Özdemir yeni projesi için büyük tarz değişikliğine gitti.
Koyu renk saçlarını sarıya boyatarak takipçilerine şaşkına çeviren ünlü oyuncu sarışın halini "Hoş geldin Semiramis… 🤍" notuyla paylaştı.
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Kimileri ünlü oyuncunun bu halini beğenirken kimilerinden de geçer not alamadı:
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