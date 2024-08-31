Şoke Olacaksınız: Hazal Kaya ve Neslihan Atagül'ün Yıllar Önce Oynadığı Reklam Yeniden Viral Oldu!
Şoke Olacaksınız: Hazal Kaya ve Neslihan Atagül'ün Yıllar Önce Oynadığı Reklam Yeniden Viral Oldu!
'Yıkılıyo' adlı parçasıyla bir döneme damgasını vuran Ayça Tekindor'un rol aldığı bir reklamda Hazal Kaya ve Neslihan Atagül'ün de yardımcı oyuncu olarak rol aldığını biliyor muydunuz?
Sosyal medyada yeniden viral olan reklamda iki ünlü oyuncunun o hallerini görünce epey şaşıracaksınız!
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Yunan şarkıcı Elli Kokkinou'nun "Masai" şarkısının Türkçe versiyonu "Yıkılıyo" ile bir dönemi kasıp kavuran Ayça üne kavuştuktan sonra reklam filmlerinde de rol almıştı hatırlarsanız.
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Ünlü bir şekerleme markasının reklam filminde rol alan Ayça gerek çılgın tarzı, gerek yuvarlayarak söylediği replikleriyle hafızalara kazınmıştı.
Belki hatırlatanlarınız olacaktır, aynı markanın reklam serisinde Beren Saat de kamera karşısına geçmişti.
Dönemin efsane şarkıcısı Ayça'nın öğretmen olarak rol aldığı aynı markanın farklı bir reklamındaysa başka hangi ünlü oyuncular var dersiniz?
Günümüzün en gözde kadın oyuncularından, rol aldıkları her yapımda dikkatleri üzerine çeken ve magazinin gözdeleri Neslihan Atagül ve Hazal Kaya...
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Son olarak Gecenin Ucunda dizisinde rol alan Kadir Doğulu'yla evliliğiyle gündemden düşmeyen ve şimdilerde ilk bebeğini kucağına alacağı haberini aldığımız Neslihan Atagül'ün reklamdaki hali elbette dikkatlerden kaçmadı.
İzleyici karşısuna Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisiyle çıkıp gündeme damgasını vuran Ali Atay'la gıpta edilesi bir evlilik süren ve iki dünya tatlısı çocuğu olan Hazal Kaya'nın reklamdaki haliyse herkesi geçmişe götürdü.
Neslihan Atagül ve Hazal Kaya'nın birlikte rol aldığı reklam filmini de buradan izleyebilirsiniz:
Hadi gelin, yıllar önce çekilmiş ve yeniden viral olmuş reklama gelen yorumları da beraber görelim:
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