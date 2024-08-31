Şoke Olacaksınız: Hazal Kaya ve Neslihan Atagül'ün Yıllar Önce Oynadığı Reklam Yeniden Viral Oldu!

'Yıkılıyo' adlı parçasıyla bir döneme damgasını vuran Ayça Tekindor'un rol aldığı bir reklamda Hazal Kaya ve Neslihan Atagül'ün de yardımcı oyuncu olarak rol aldığını biliyor muydunuz?

Sosyal medyada yeniden viral olan reklamda iki ünlü oyuncunun o hallerini görünce epey şaşıracaksınız!