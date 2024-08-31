Takibe Takip Vaadi: Dilan Polat'ın Kara Kutusu Şule Eski Patronunun Yolundan mı Gidiyor?
Takibe Takip Vaadi: Dilan Polat'ın Kara Kutusu Şule Eski Patronunun Yolundan mı Gidiyor?
Dilan Polat'ın tutuklandığı ilk zamanlarda bir anda sırra kadem basan ve 'kara kutu' olarak adlandırılan Şule ülkesine dönmüş olsa da adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medya paylaşımları yüzünden zaman zaman eleştirilerin odağı olan Şule'nin eski patronunun yolundan gittiği düşünüldü.
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Dilan Polat'ın kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanmasından sonra tüm gözlerin üzerine çevrildiği yardımcısı Şule'nin o dönem gözaltına alınmayan nadir kişilerden oluşu çok konuşulmuştu.
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Şule'yi, tutuklanan Dilan Polat'ın kıyafetleriyle AVM'de alışveriş yaparken de görmüştük hatırlarsanız.
Ünlü fenomenin yanından bir an olsun ayrılmayan ve fenomen davasıyla beraber "Dilan Polat'ın kara kutusu" olarak adlandırılmaya başlanan Şule zaman ilerleyince evin diğer yardımcısı olan Nergis ile birlikte polisler tarafından emniyete götürülmüştü.
Cezaevine gönderilen Polatların evine akrabalarını aldıkları iddia edildiği için gözaltına alınan Şule'nin ikamet izninin bittiği fark edilmişti. Milan Efe ve Nilda'nın yanında olan isim bunun tesbiti ardından sınır dışı edilmiş ve ülkesine geri gönderilmişti.
Sürekli alnının akıyla ülkesine döndüğünü vurgulayan, göndermeli paylaşımlar yapmaktan bıkmayan Şule'nin gece kulübü açtığı iddiası da şaşkına çevirmişti.
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Şule o günden sonra sosyal medyada sürekli dikkat çeken isimlerden biri oldu aslında. Geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımlar da bu yüzden gözlerden kaçmadı.
Kendisi ilk olarak, tahliye edilişini yine sosyal medyadan kutladığı eski patronu Dilan Polat'ın dillerden düşmeyen şarkısı "Enercii" ile paylaşım yaptı.
Ardından Dilan Polatçılık oynamaya karar veren Şule arkadaşının güzellik merkezi reklamı için takibe takip kararı aldı.
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