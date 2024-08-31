Takibe Takip Vaadi: Dilan Polat'ın Kara Kutusu Şule Eski Patronunun Yolundan mı Gidiyor?

Dilan Polat'ın tutuklandığı ilk zamanlarda bir anda sırra kadem basan ve 'kara kutu' olarak adlandırılan Şule ülkesine dönmüş olsa da adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medya paylaşımları yüzünden zaman zaman eleştirilerin odağı olan Şule'nin eski patronunun yolundan gittiği düşünüldü.