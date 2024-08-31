Aleyna Tilki Sürprizlerinin Olduğunu Müjdelerken Giydiği Kombinle Ağızları Açık Bıraktı!
Aleyna Tilki Sürprizlerinin Olduğunu Müjdelerken Giydiği Kombinle Ağızları Açık Bıraktı!
Son dönemlerde açıklamaları kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Aleyna Tilki yeni şarkısı sonrası sürprizleri olduğunu duyurduğu kombini ağızları bir karış açık bıraktı.
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Katıldığı yetenek yarışmasıyla ilk kez gördüğümüz, ardından da 'Sen Olsan Bari' parçasıyla adını hızla duyuran Aleyna Tilki son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi oldu.
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Geçtiğimiz aylarda çocuk yaşta girdiği müzik sektöründeki sorunlardan dert yanıp hemcinsleri hakkında akılalmaz iddialarda bulunan Tilki olay olan açıklamaları kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem olmaya devam ediyor.
Yakın zamanda piyasaya sürdüğü yeni şarkısı 'Hoşuna Gidiyo’ ile yeniden dikkatleri üzerine çeken genç şarkıcı son parçasından sonra sürprizler geleceğini duyurduğu paylaşımla yine olay oldu.
"Yeni çıkardığımız şarkıdan sonra yeni sürprizlere devam 💘🤫" notuyla Instagram hesabından yeni post paylaşan Aleyna Tilki'nin şaşkına çeviren kombini kullanıcıların diline düştü tabii.
Hadi gelin, sosyal medya kullanıcılarından kimler neler demiş birlikte görelim:
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