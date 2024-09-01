Hala PR Aşkı mı? Serenay Sarıkaya Kendisini Kucağına Aldığı Sevgilisi Mert Demir'le İlk Paylaşımını Yaptı!
Hala PR Aşkı mı? Serenay Sarıkaya Kendisini Kucağına Aldığı Sevgilisi Mert Demir'le İlk Paylaşımını Yaptı!
Aylardır aşk hayatıyla gündemimizden düşmeyen Serenay Sarıkaya sevgilisi Mert Demir'le ilk kez sosyal medya hesabından post paylaştı. Epey eğlendikleri anları paylaşan ikilinin aşkının hala PR olduğunu diretenler de vardı dibine kadar gerçek olduğuna inananlar da...
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Oyunculuğu ve güzelliğiyle dillerden düşmeyen, zaman zaman da albüm çıkarsın diye beklenen Serenay Sarıkaya ile 'Ateşe Düştüm'le bir anda popüler olan Mert Demir'in gizemli şekilde başlayan sürpriz aşkı tam gaz devam ediyor.
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Her hamleleriyle tartışma konusu haline gelen ünlü çiftin aşkları kimilerine göre sadece bir reklamdan ibaret, o yüzden ne yapsalar samimi bulunmuyorlar, kimilerine göre de oldukça tatlı ve gerçekçi.
Hatta Demir geçtiğimiz haftalarda ilişkilerinin reklam olduğu iddialarına yanıt vermişti. Magazin Burada'nın haberine göre; ünlü şarkıcı, “Nasıl koyuluyor son nokta? Daha önce konuştuk ama sonu gelmiyor gibi” ifadelerini kullanmıştı.
Sarıkaya'ysa aynı iddialar için ""Böyle şeyler milattan öncede kalmadı mı ya? Gerçek hayatta böyle şeyler var mı? Bana inanması çok güç geliyor, insanların buna inanması da bana çok tuhaf geliyor. Bunlar gerçek hayatta yok ya, ben böyle yaşamıyorum" demişti.
Dedikoduların sonunun gelmediği bu dönemde hiçbir iddiaya aldırış etmeyen ünlü çift bu sefer de keyifli vakit geçirmek için İtalya'ya gitti.
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Serenay Sarıkaya, biricik aşkı Mert Demir'in yer aldığı pozları ilk kez Instagram hesabından post olarak paylaşınca gündem bir anda hareketlendi.
Deri ayakkabılarıyla uyum yakalayan Demir ve Sarıkaya'nın epey eğlendiği anlar "Flashbacks of SS" notuyla paylaşıldı.
Ünlü çiftten gelen ve adeta 'ele güne karşı nispet' olarak düşünülen pozları görünce hala PR (reklam) diye diretenler kadar bu aşkın gerçekliğine ikna olanlar da çıktı.
Popüler şarkıcı Mert Demir ise sevdiceği Serenay Sarıkaya’nın bu karelerine yanıt olarak kalp emojisi bıraktı.
Gelin sosyal medya kullanıcılarından gelen bazı yorumları da birlikte okuyalım:
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