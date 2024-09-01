Hala PR Aşkı mı? Serenay Sarıkaya Kendisini Kucağına Aldığı Sevgilisi Mert Demir'le İlk Paylaşımını Yaptı!

Aylardır aşk hayatıyla gündemimizden düşmeyen Serenay Sarıkaya sevgilisi Mert Demir'le ilk kez sosyal medya hesabından post paylaştı. Epey eğlendikleri anları paylaşan ikilinin aşkının hala PR olduğunu diretenler de vardı dibine kadar gerçek olduğuna inananlar da...