Hadise'nin Ağır Çekim Kalça Dansı Yine Dillere Düştü: Kimi Çok Beğendi Kimi Fena Gömdü!
Hadise'nin Ağır Çekim Kalça Dansı Yine Dillere Düştü: Kimi Çok Beğendi Kimi Fena Gömdü!
Her adımı ayrı bir olay olan Hadise geçtiğimiz gün çıktığı bir sahnesinden paylaştığı kesitle yine dile düştü. Ağır çekim kalça dansını seksi bulanlar kadar ağır eleştirenler de oldu.
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Dillerden düşmeyen şarkılarıyla gönülleri fetheden Hadise hem özel hayatında hem de sahnelerinde ne yapsa, ne giyse olay oluyor biliyorsunuz!
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Yalnızca şarkıları ve sesiyle değil bir türlü dikiş tutturamadığı aşk hayatıyla, bazen deli dolu bazen flörtöz halleriyle de adından söz ettiriyor kendisi.
Seveni olduğu kadar kendisine tepki gösterenlerin de bulunduğu bir kitlenin önünde her kostümü ve dansıyla gözleri üzerine çeken Hadise çok konuşulacak performanslarına bir yenisini ekledi.
Hozier'in "Take Me to Church" adlı şarkısını eklediği paylaşımında ağır çekim kalça dansı yapan Hadise'nin seksi olduğunu düşündüğü performansı elbette yine ve yeniden dikkat çekti.
Gelin önce o anları buradan bi' beraber izleyelim:
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Ardından sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen olay dansa gelen yorumların birkaçını okuyalım...
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