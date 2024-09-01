Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Hadise'nin Ağır Çekim Kalça Dansı Yine Dillere Düştü: Kimi Çok Beğendi Kimi Fena Gömdü!

Hadise'nin Ağır Çekim Kalça Dansı Yine Dillere Düştü: Kimi Çok Beğendi Kimi Fena Gömdü!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
01.09.2024 - 11:24 Son Güncelleme: 01.09.2024 - 11:30

Her adımı ayrı bir olay olan Hadise geçtiğimiz gün çıktığı bir sahnesinden paylaştığı kesitle yine dile düştü. Ağır çekim kalça dansını seksi bulanlar kadar ağır eleştirenler de oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dillerden düşmeyen şarkılarıyla gönülleri fetheden Hadise hem özel hayatında hem de sahnelerinde ne yapsa, ne giyse olay oluyor biliyorsunuz!

Dillerden düşmeyen şarkılarıyla gönülleri fetheden Hadise hem özel hayatında hem de sahnelerinde ne yapsa, ne giyse olay oluyor biliyorsunuz!

Yalnızca şarkıları ve sesiyle değil bir türlü dikiş tutturamadığı aşk hayatıyla, bazen deli dolu bazen flörtöz halleriyle de adından söz ettiriyor kendisi.

Yalnızca şarkıları ve sesiyle değil bir türlü dikiş tutturamadığı aşk hayatıyla, bazen deli dolu bazen flörtöz halleriyle de adından söz ettiriyor kendisi.

Hatta en son Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'la aşk yaşadığı öne sürülmüş ama ekibi bunu yalanlamıştı:

Seveni olduğu kadar kendisine tepki gösterenlerin de bulunduğu bir kitlenin önünde her kostümü ve dansıyla gözleri üzerine çeken Hadise çok konuşulacak performanslarına bir yenisini ekledi.

Seveni olduğu kadar kendisine tepki gösterenlerin de bulunduğu bir kitlenin önünde her kostümü ve dansıyla gözleri üzerine çeken Hadise çok konuşulacak performanslarına bir yenisini ekledi.

Hozier'in "Take Me to Church" adlı şarkısını eklediği paylaşımında ağır çekim kalça dansı yapan Hadise'nin seksi olduğunu düşündüğü performansı elbette yine ve yeniden dikkat çekti.

Hozier'in "Take Me to Church" adlı şarkısını eklediği paylaşımında ağır çekim kalça dansı yapan Hadise'nin seksi olduğunu düşündüğü performansı elbette yine ve yeniden dikkat çekti.

Gelin önce o anları buradan bi' beraber izleyelim:

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ardından sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen olay dansa gelen yorumların birkaçını okuyalım...

Ardından sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen olay dansa gelen yorumların birkaçını okuyalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın