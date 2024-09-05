İbrahim Büyükak'ın Eşi Nurdan Büyükak Acun ve Çağla'nın Düğünündeki Kombiniyle Fena Eleştirildi!
İbrahim Büyükak'ın Eşi Nurdan Büyükak Acun ve Çağla'nın Düğünündeki Kombiniyle Fena Eleştirildi!
Dün akşam gerçekleştirilen Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın dillere destan düğünde ünlüler geçidi yaşandı. Şıklık yarışının yaşandığı gecede İbrahim Büyükak'ın eşi Nurdan Büyükak ise kombiniyle fena topa tutuldu!
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Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya dört buçuk yıllık evliliklerini 4 Eylül Çarşamba akşamı Esma Sultan Yalısı'nda nikah masasına taşıdı.
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Uzun süre magazin gündeminden düşmeyecek 'yılın düğününe' imza atan ikilinin sosyal medya yasaklı düğünün her detayı heyecanla takip edildi.
Bu konuda en merak edilen konulardan biri de davetliler oldu. Siyah giyinme kuralının bulunduğu gece ünlüler akınına uğradı!
Çok Güzel Hareketler Bunlar ile hayatımıza girip 3 Adam'la kendini daha da sevdiren İbrahim Büyükak da özel geceye 2020'de evlendiği eşi Nurdan Büyükak'la katıldı.
Düşük bel modasına uyma kararı alan psikolog Nurdan Büyükak'ın kombiniyse fena dillere düştü!
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Gelin, sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlara beraber bakalım:
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