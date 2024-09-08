ÇGH Oyuncusu Cenan Adıgüzel Engin'in Tahliyesi Sonrası Takipçi Kasan Dilan Polat 'Fanlarına' Fena Taş Attı!

Engin Polat'ın cezaevinden tahliye olmasından sonra sosyal medyasına takipçi yağan Dilan Polat'ın hesabı bir anda daha da kalabalıklaştı. Çok Güzel Hareketler oyuncusu Cenan Adıgüzel de bu duruma fena çıkışanlardan oldu!