ÇGH Oyuncusu Cenan Adıgüzel Engin'in Tahliyesi Sonrası Takipçi Kasan Dilan Polat 'Fanlarına' Fena Taş Attı!
ÇGH Oyuncusu Cenan Adıgüzel Engin'in Tahliyesi Sonrası Takipçi Kasan Dilan Polat 'Fanlarına' Fena Taş Attı!
Engin Polat'ın cezaevinden tahliye olmasından sonra sosyal medyasına takipçi yağan Dilan Polat'ın hesabı bir anda daha da kalabalıklaştı. Çok Güzel Hareketler oyuncusu Cenan Adıgüzel de bu duruma fena çıkışanlardan oldu!
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Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklanan Dilan Polat 19 Ağustos'ta tahliye edilmiş, ardından eşi Engin Polat'ın yolunu gözlemeye başlamıştı.
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4 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkan çiftin de aralarında bulunduğu 28 sanık ifade verip savunma yapmıştı. Duruşmanın üçüncü gününde Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün için tahliye kararı verilmişti.
Engin'in tahliye kararı sonrası adliyeden çıktıktan sonra hızla araba binen Dilan Polat, biricik kocasını almak için Çorlu Cezaevi'nin yolunu tutmuştu. Hatta aylardır kullanmadığı sosyal medyasından ilk paylaşımını da bu arada yapmıştı.
Aşkına kavuşana kadar birçok paylaşımda bulunan olaylı sosyal medya fenomeninin Instagram hesabında inanılmaz bir hareketlilik başladı.
Tahliye günü ne paylaştığı merak konusu olan Dilan Polat neredeyse her yeni dakikada dört bin yeni takipçi daha kazandı!
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Yaşanan bu olay kimileri tarafından normal bir durum olarak karşılanırken büyük bir kitle tarafından da epey tepki gördü.
İçinden geçeni saklayamayan isimler arasında Çok Güzel Hareketler programının sevilen oyuncularından Cenan Adıgüzel de vardı.
Adıgüzel, "Kadının hala milyon takipçisi var. Sizi geri zekalılar sizi." diyerek bu artışa ve popülerliğe büyük çıkıştı!
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