Yeşim Salkım 19. Günde Cansız Bedeni Bulunan Kayıp Narin Güran Olayında Deliye Döndü!
Yeşim Salkım 19. Günde Cansız Bedeni Bulunan Kayıp Narin Güran Olayında Deliye Döndü!
Tüm Türkiye'nin iyi bir haber beklediği Narin Güran'ın cansız bedeni kaybının 19. gününde bir dere kenarında bulundu. Çuvala gizlenmiş şekilde bulunan talihsiz kızın acı haberini alan Yeşim Salkım adeta öfke kustu!
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Milyonlarca vatandaş günlerdir, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos günü evinden ayrılan ve bir daha da geri dönemeyen Narin Güran'dan gelecek iyi bir haberi bekliyordu, ancak olmadı!
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Narin'in minik bedeni köyüne 3 kilometre mesafedeki dere yatağında bir çuval içinde bulundu. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu "Dere kenarında, çuval içerisinde 08.45'te maalesef ölü olarak bulunmuştur. Öldürüldükten sonra çuval ile dere kenarına getirildiği, üzerine ağaç ve taşlarla şüphe uyandırılmayacak şekilde kapatılmıştır." açıklamasıyla yürek yaktı.
Talihsiz kızın cansız bedenine ulaşılması üzerine karışan sosyal medyada tepkiler art arda geldi. Hatta gelmeye de devam ediyor.
Sessiz kalmayan isimlerden biri de olayı ilk günden beri takip eden Yeşim Salkım oldu. X (Twitter) hesabından paylaşım yapan Salkım adeta öfke kustu.
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"Daha 8 yaşında be ne istediniz küçük yavrudan daha ana kuzusu onlar" diyerek ses yükselten Salkım yaşananlara çok sinirlendi.
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