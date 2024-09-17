Dilan Bitti, Sıra Kocasına Geldi: Engin Polat Takımları Çekip Meşhur "Çiko"suyla Sosyal Medyaya Geri Döndü!
Dilan Bitti, Sıra Kocasına Geldi: Engin Polat Takımları Çekip Meşhur "Çiko"suyla Sosyal Medyaya Geri Döndü!
Eşi Dilan Polat'a sosyal medya yasağı koyan Engin Polat, Dilan'ın sosyal medyaya keskin dönüşünü görünce hasrete dayanamadı... Takımlarını çekip işinin başına dönen Polat, meşhur Çiko'suyla sosyal medyaya adım attı.
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Dilan Polat'ın 4 Kasım'da başlayan cezaevi serüveni 19 Ağustos'ta sona ermiş, hemen akabinde 6 Eylül'de de Engin Polat'a tahliye kararı çıkmıştı hatırlarsanız.
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Ülkeyi ayağa kaldıran çifte tahliye kararı gündeme bomba gibi düşerken, Dilan Polat cezaevinden çıktıktan hemen sonra telefonuna sarılmıştı. Fakat önce ablasından, sonra da Engin'inden gelen "sosyal medya yasağı" sebebiyle bir süre uzak durmak mecburiyetinde kaldı.
Ta ki Engin de içeriden çıkana kadar... Kendine hakim olamayan Dilan, arabasında "Enerciii" şarkısını açarak Engin'ine koştuğu anları anbean paylaşmıştı.
Bugün itibariyle ise sosyal medyaya net bir dönüş yaptı kendisi. Sabaha takipçilerine "günaydın" diyerek başlayan Dilan, cezaevi anılarını bile anlattı.
Yetmedi, bir gol de ablası Sıla Doğu'dan geldi. Sıla Doğu, sanki "Asla sosyal medya yok eskisi gibi!" talimatını kendi vermemişçesine Dilan'dan hemen sonra cezaevinde saçlarının nasıl uzadığını anlattığı videolar paylaştı.
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Geçtiğimiz dakikalarda ise bir bomba daha yaşandı! Dilan Polat cezaevinden çıktıktan sonra ziyarete geldiğinde, "Asla konuşmayacaksın, sosyal medya kullanmayacaksın" emri veren Engin Polat'tan ilk paylaşım geldi...
Tahliyeden yalnızca 11 gün sonra takımlarını çekip işinin başından fotoğrafını paylaşan Engin Polat 👇
Evlerinin bahçesinde duran, takip eden herkesin mutlaka aşina olduğu heykel Çiko'yu da paylaşımına eklemeden edemedi👇
Birkaç dakika sonra bir bahçeden hikaye de Dilan Polat'tan geldi. Günü takipçilerine "iyi geceler" dileyerek kapatan Dilan Polat da nedendir bilinmez "Çiko" vurgusu yaptı.
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