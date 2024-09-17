Kendini İstanbul Boğazı'nın Serin Sularına Çat Diye Bırakan Berrak Tüzünataç, Annesinden Büyük Azar Yemiş!
Kendini İstanbul Boğazı'nın Serin Sularına Çat Diye Bırakan Berrak Tüzünataç, Annesinden Büyük Azar Yemiş!
Aramızda Kalmasın muhabiri Sercan Kazancı tarafından görüntülenen Berrak Tüzünataç, geçtiğimiz günlerde paylaştığı İstanbul Boğazı'nın sularına kendini bırakırken çektiği video sebebiyle annesinden büyük bir azar yediğini itiraf etti!
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Oyunculuğu, güzelliği ve kendine has tarzıyla her zaman çok konuşulan isimlerden biri olan Berrak Tüzünataç, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan isimlerden!
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Kimilerine inanılmaz çekici ve sempatik gelen güzel oyuncu, kimilerine antipatik geliyor fakat buna rağmen değişmeyen tek gerçek var; o da her paylaşımının olay olduğu!
Kaçıranlar için videoyu şöyle bırakalım 👇
Aramızda Kalmasın muhabiri Sercan Kazancı tarafından görünülenen Berrak Tüzünataç, o boğaz videosu sebebiyle annesinden büyük azar yediğini itiraf etti! Bir de artık ne kadar çekindiyse tane tane de anlattı anlattı olayın nasıl geliştiğini... 🙈
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