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Kendini İstanbul Boğazı'nın Serin Sularına Çat Diye Bırakan Berrak Tüzünataç, Annesinden Büyük Azar Yemiş!

Kendini İstanbul Boğazı'nın Serin Sularına Çat Diye Bırakan Berrak Tüzünataç, Annesinden Büyük Azar Yemiş!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
18.09.2024 - 01:22

Aramızda Kalmasın muhabiri Sercan Kazancı tarafından görüntülenen Berrak Tüzünataç, geçtiğimiz günlerde paylaştığı İstanbul Boğazı'nın sularına kendini bırakırken çektiği video sebebiyle annesinden büyük bir azar yediğini itiraf etti!

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Oyunculuğu, güzelliği ve kendine has tarzıyla her zaman çok konuşulan isimlerden biri olan Berrak Tüzünataç, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan isimlerden!

Oyunculuğu, güzelliği ve kendine has tarzıyla her zaman çok konuşulan isimlerden biri olan Berrak Tüzünataç, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan isimlerden!

Kimilerine inanılmaz çekici ve sempatik gelen güzel oyuncu, kimilerine antipatik geliyor fakat buna rağmen değişmeyen tek gerçek var; o da her paylaşımının olay olduğu!

Kimilerine inanılmaz çekici ve sempatik gelen güzel oyuncu, kimilerine antipatik geliyor fakat buna rağmen değişmeyen tek gerçek var; o da her paylaşımının olay olduğu!

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde arkadaşının gazına gelip korkularının üstüne giderek kendini İstanbul Boğaz'ının serin sularına bıraktığı anları paylaşmıştı kendisi.

Kaçıranlar için videoyu şöyle bırakalım 👇

Aramızda Kalmasın muhabiri Sercan Kazancı tarafından görünülenen Berrak Tüzünataç, o boğaz videosu sebebiyle annesinden büyük azar yediğini itiraf etti! Bir de artık ne kadar çekindiyse tane tane de anlattı anlattı olayın nasıl geliştiğini... 🙈

Aramızda Kalmasın muhabiri Sercan Kazancı tarafından görünülenen Berrak Tüzünataç, o boğaz videosu sebebiyle annesinden büyük azar yediğini itiraf etti! Bir de artık ne kadar çekindiyse tane tane de anlattı anlattı olayın nasıl geliştiğini... 🙈

'Herhalde en son 10 yaşımda bana bu kadar kızmıştır. Kızdı gerçekten. 'Evladım sen aklını mı yitirdin?' dedi. Ama tabii göründüğü kadar şuursuz bir hareket değildi. Göründüğü kadar tedirgin edici değildi' dedi.

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