Ali Sabancı, Ailesiyle Beraber Ölümden Döndüğü Korkunç Tekne Kazasını Tüm Detaylarıyla İlk Kez Anlattı!
Ali Sabancı, Ailesiyle Beraber Ölümden Döndüğü Korkunç Tekne Kazasını Tüm Detaylarıyla İlk Kez Anlattı!
Geçtiğimiz sene 24 Ağustos'ta Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında kaza geçiren Ali Sabancı, bugün katıldığı Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (ANSİAD) 2024 yılı faaliyet dönemi 11'inci olağan toplantısında kazanın detaylarını ilk kez anlattı.
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Mutlaka hatırlarsınız, Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı geçtiğimiz sene 24 Ağustos'ta Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında bir tekne kazası geçirmişti.
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İçinde çocuklarının da olduğu zodyak botla kayalıklara çarpan çift, ağır yaralanmıştı. Ambulans helikopterle İstanbul Amerikan Hastanesi'ne getirilen çiftten Ali Sabancı'nın durumunun daha ağır olduğu, Vuslat Doğan Sabancı'nın da ağır bir yüz travması geçirdiği fakat hayati tehlikesinin olmadığı söylenmişti.
Ardı ardına geçirdiği operasyonların ardından sağlığına kavuşan Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı, birçok kez görüntülense de kazaya dair hiç özel olarak konuşmamıştı.
Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (ANSİAD) 2024 yılı faaliyet dönemi 11'inci olağan toplantısına katılan Ali Sabancı, ailesiyle beraber ölümden döndüğü kazanın detaylarını ilk kez anlattı.
9 gün sonra uyandığında hastane odasındaki ilk sorusunun "Herkes hayatta mı?" olduğunu söyleyen Ali Sabancı, aynı kazanın onlarınkinde üç hafta önce de yaşandığını ve o zaman kazanın ölümle sonuçlandığını belirtti.
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