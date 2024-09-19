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Yalnızca Nikah Yapmamışlar: Roma'da After Parti Rüzgarı Estiren Pınar Deniz'in İkinci Elbisesi Hayran Bıraktı!

Yalnızca Nikah Yapmamışlar: Roma'da After Parti Rüzgarı Estiren Pınar Deniz'in İkinci Elbisesi Hayran Bıraktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
19.09.2024 - 23:27

17 Eylül'de Roma'da sade ve şık bir nikahla dünyaevine giren Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın, bir de after parti yaptığı ortaya çıktı! Pınar Deniz, gelinliğinden sonra after elbisesiyle de tam not almayı başardı!

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İki buçuk yıl önce bir Melike Şahin konserinde başlayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım aşkı, 17 Eylül'de Roma'da sade fakat şık bir nikahla evlilikle taçlandı!

İki buçuk yıl önce bir Melike Şahin konserinde başlayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım aşkı, 17 Eylül'de Roma'da sade fakat şık bir nikahla evlilikle taçlandı!

"Bu ikiliden olmaz" diyen ve çifti sahte bulan herkese inat aşklarına hız kesmeden devam eden Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın asalet kokan pozları gündeme bomba gibi oturmuştu.

"Bu ikiliden olmaz" diyen ve çifti sahte bulan herkese inat aşklarına hız kesmeden devam eden Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın asalet kokan pozları gündeme bomba gibi oturmuştu.

Kaçıranlar için bu içeriğimizde bir küçük nikah albümü derlemiştik sizler için:

Geçtiğimiz saatlerde, Roma'nın tozunu beraber attıran aşıkların nikahtan sonra bir de arter parti yaptığı ortaya çıktı!

Geçtiğimiz saatlerde, Roma'nın tozunu beraber attıran aşıkların nikahtan sonra bir de arter parti yaptığı ortaya çıktı!

Pınar Deniz, gece çıkarması için seçtiği beyaz ve inanılmaz asil elbisesi sayesinde ikinci kombiniyle de tam not almayı başardı!

Pınar Deniz, gece çıkarması için seçtiği beyaz ve inanılmaz asil elbisesi sayesinde ikinci kombiniyle de tam not almayı başardı!

Gerçekten adeta bir peri masalından çıkmış gibi görünüyordu kendisi... ❤️

Gerçekten adeta bir peri masalından çıkmış gibi görünüyordu kendisi... ❤️
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Yeniden mutluluk diliyor, bir yastıkta kocayın diyoruz! ❤️

Yeniden mutluluk diliyor, bir yastıkta kocayın diyoruz! ❤️

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