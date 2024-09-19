Araları mı Bozuldu? Canlı Yayın İsteğini Geri Çeviren Engin Polat'tan Dilan Polat'a "Dozunu Kaçırma" Ayarı!

Cezaevi tahliyesinin ardından sosyal medyaya keskin bir dönüş yapan Dilan Polat, biricik eşi de hikaye paylaşınca fırsat kovaladı. Geçtiğimiz saatlerde açtığı canlı yayına Engin'ini davet eden Dilan'a 'dozunu kaçırma' ayarı geldi.