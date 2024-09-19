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Araları mı Bozuldu? Canlı Yayın İsteğini Geri Çeviren Engin Polat'tan Dilan Polat'a "Dozunu Kaçırma" Ayarı!

Araları mı Bozuldu? Canlı Yayın İsteğini Geri Çeviren Engin Polat'tan Dilan Polat'a "Dozunu Kaçırma" Ayarı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
19.09.2024 - 21:53

Cezaevi tahliyesinin ardından sosyal medyaya keskin bir dönüş yapan Dilan Polat, biricik eşi de hikaye paylaşınca fırsat kovaladı. Geçtiğimiz saatlerde açtığı canlı yayına Engin'ini davet eden Dilan'a 'dozunu kaçırma' ayarı geldi.

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Vergi kaçırma, kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suçlamalarla 4 Kasım'da tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın cezaevi serüveni kısa bir süre önce sona erdi biliyorsunuz.

Vergi kaçırma, kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suçlamalarla 4 Kasım'da tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın cezaevi serüveni kısa bir süre önce sona erdi biliyorsunuz.

Önce Dilan Polat'a 19 Ağustos'ta, hemen akabinde 6 Eylül'de de Engin Polat'a tahliye kararı çıkmıştı.

Önce Dilan Polat'a 19 Ağustos'ta, hemen akabinde 6 Eylül'de de Engin Polat'a tahliye kararı çıkmıştı.

Cezaevinden çıkar çıkmaz telefonuna sarılan Dilan Polat, ablası Sıla Doğu ve Engin'inin talimatıyla bir süre sosyal medyadan uzak kalmayı başardı.

Cezaevinden çıkar çıkmaz telefonuna sarılan Dilan Polat, ablası Sıla Doğu ve Engin'inin talimatıyla bir süre sosyal medyadan uzak kalmayı başardı.

Fakat tabii konu Dilan olunca kısa sürdü bu sosyal medya "detoksu." Önce Dilan Polat, günde 15'ten fazla Instagram hikayesiyle normal rutinine keskin bir dönüş yaptı.

Fakat tabii konu Dilan olunca kısa sürdü bu sosyal medya "detoksu." Önce Dilan Polat, günde 15'ten fazla Instagram hikayesiyle normal rutinine keskin bir dönüş yaptı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ardından, beklemiyor olmamıza rağmen Engin de dayanamadı sosyal medya kullanmamaya. O da önce işinin başından bir fotoğrafını, sonra da meşhur "Çiko"sunu paylaştı.

Ardından, beklemiyor olmamıza rağmen Engin de dayanamadı sosyal medya kullanmamaya. O da önce işinin başından bir fotoğrafını, sonra da meşhur "Çiko"sunu paylaştı.

Onun detayları da bu içeriğimizde mevcut:

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Takipçisi olan bilir, cezaevine girmeden önce Dilan Polat'ın huyuydu biricik 'Engiiin'ini canlı yayınlarına katmak ve beraber hikaye paylaşmak. Kocası sosyal medyaya dönünce, hemen fırsat kovaladı Dilan da tabii.

Takipçisi olan bilir, cezaevine girmeden önce Dilan Polat'ın huyuydu biricik 'Engiiin'ini canlı yayınlarına katmak ve beraber hikaye paylaşmak. Kocası sosyal medyaya dönünce, hemen fırsat kovaladı Dilan da tabii.

Bugün de canlı yayın açmaya karar verdi ve yayına Engin'i davet etti. Engin daveti çat diye geri çevirince de bir yüzü ekşidi ama bozuntuya vermedi. Daha önce ikilinin, Engin'in tahliyesinde arabadaki soğuk görüntüleri de dikkat çekmişti.

Bugün de canlı yayın açmaya karar verdi ve yayına Engin'i davet etti. Engin daveti çat diye geri çevirince de bir yüzü ekşidi ama bozuntuya vermedi. Daha önce ikilinin, Engin'in tahliyesinde arabadaki soğuk görüntüleri de dikkat çekmişti.

Buyurun, Dilan Polat'ın Engin'inden ince ince 'dozunu kaçırma' ayarı yediği o anlara beraber bakalım!

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