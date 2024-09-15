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Victoria's Secret Mankenlerinin İlk ve Son Defilelerini Sizler İçin Derledik!

Victoria's Secret Mankenlerinin İlk ve Son Defilelerini Sizler İçin Derledik!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
16.09.2024 - 01:03

Bir iç çamaşır markası olarak, tabiri caizse adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile olmayan, dünya çapında oldukça geniş kitlelere ismini duyurabilmiş bir imza marka olan Victoria's Secret'ın kendi kadar 'unutulmaz' mankenlerinin, ilk ve son defilelerini sizler için derledik.

Keyifli okumalar!💐

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1. Rosie Huntington-Whiteley

1. Rosie Huntington-Whiteley

2. Miranda Kerr

2. Miranda Kerr

3. Karlie Kloss

3. Karlie Kloss

4. Doutzen Kroes

4. Doutzen Kroes

5. Alessandra Ambrosio

5. Alessandra Ambrosio
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6. Candice Swanepoel

6. Candice Swanepoel

7. Behati Prinsloo

7. Behati Prinsloo

8. Jacquelyn Jablonski

8. Jacquelyn Jablonski

9. Ming Xi

9. Ming Xi

10. Elsa Hosk

10. Elsa Hosk
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11. Sara Sampaio

11. Sara Sampaio

12. Martha Hunt

12. Martha Hunt

13. Jasmine Tookes

13. Jasmine Tookes

14. Taylor Hill

14. Taylor Hill

15. Josephine Skriver

15. Josephine Skriver
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16. Cindy Bruna

16. Cindy Bruna

17. Romee Strijd

17. Romee Strijd

18. Kendall Jenner

18. Kendall Jenner

19. Gigi Hadid

19. Gigi Hadid

20. Bella Hadid

20. Bella Hadid
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21. Grace Elizabeth

21. Grace Elizabeth

22. Gisele Bundchen

22. Gisele Bundchen

23. Adriana Lima

23. Adriana Lima

24. Heidi Klum

24. Heidi Klum

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