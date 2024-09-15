Victoria's Secret Mankenlerinin İlk ve Son Defilelerini Sizler İçin Derledik!
Victoria's Secret Mankenlerinin İlk ve Son Defilelerini Sizler İçin Derledik!
Bir iç çamaşır markası olarak, tabiri caizse adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile olmayan, dünya çapında oldukça geniş kitlelere ismini duyurabilmiş bir imza marka olan Victoria's Secret'ın kendi kadar 'unutulmaz' mankenlerinin, ilk ve son defilelerini sizler için derledik.
Keyifli okumalar!💐
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1. Rosie Huntington-Whiteley
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2. Miranda Kerr
3. Karlie Kloss
4. Doutzen Kroes
5. Alessandra Ambrosio
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6. Candice Swanepoel
7. Behati Prinsloo
8. Jacquelyn Jablonski
9. Ming Xi
10. Elsa Hosk
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11. Sara Sampaio
12. Martha Hunt
13. Jasmine Tookes
14. Taylor Hill
15. Josephine Skriver
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16. Cindy Bruna
17. Romee Strijd
18. Kendall Jenner
19. Gigi Hadid
20. Bella Hadid
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21. Grace Elizabeth
22. Gisele Bundchen
23. Adriana Lima
24. Heidi Klum
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