Victoria's Secret Mankenlerinin İlk ve Son Defilelerini Sizler İçin Derledik!

Bir iç çamaşır markası olarak, tabiri caizse adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile olmayan, dünya çapında oldukça geniş kitlelere ismini duyurabilmiş bir imza marka olan Victoria's Secret'ın kendi kadar 'unutulmaz' mankenlerinin, ilk ve son defilelerini sizler için derledik.

Keyifli okumalar!💐