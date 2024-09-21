Serdar Ortaç'ın Eski Eşi Chloe Loughnan'ın Annesiyle Verdiği İddialı Poz Yaş Algılarımızla Oynadı
Serdar Ortaç'ın Eski Eşi Chloe Loughnan'ın Annesiyle Verdiği İddialı Poz Yaş Algılarımızla Oynadı
Serdar Ortaç ile dört yıllık bir evliliğin ardından kaoslu bir şekilde yolları ayıran güzel Chloe Loughnan'ın sosyal medya paylaşımı epey ses getirdi. Loughnan'ın annesini görenler, annesi mi ablası mı olduğunu anlamakta güçlük çekti.
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Pop müziğin aranılan ismi Serdar Ortaç, 2014 yılında İrlandalı güzel Chloe Loughnan ile dünyaevine girmişti. Fakat çiftin evliliği pek de uzun sürmemiş ve 2019 yılında bu birliktelik son bulmuştu.
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Ardından Loughnan ve Ortaç ikilisi için sancılı bir süreç başlamıştı. Eski eşlerden Chloe çıktığı televizyon programlarında evliliğinin bilinmeyenlerini ortaya dökerken; Ortaç da konser sahnelerindeki konuşmalarında seyircilerine imalı bir şekilde, isim vermeden Chloe'den yakınmıştı.
Bu kaos dolu boşanma sürecinin ardından epey sular aktı. İrlandalı güzel, hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Hatta kendisi geçtiğimiz yıl yeni mutluluklara evet dediği bir evlenme teklifi bile aldı.
Loughnan'ın dünkü sosyal medya paylaşımı ise epey bir ses getirdi. Annesi Lucy Loughnan ile bikinili pozlarını paylaşan güzel modelin 42 yaşındaki annesi görenlere ''annesi mi kardeşi mi anlayamadık'' dedirtti.
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