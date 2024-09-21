Serdar Ortaç'ın Eski Eşi Chloe Loughnan'ın Annesiyle Verdiği İddialı Poz Yaş Algılarımızla Oynadı

Serdar Ortaç ile dört yıllık bir evliliğin ardından kaoslu bir şekilde yolları ayıran güzel Chloe Loughnan'ın sosyal medya paylaşımı epey ses getirdi. Loughnan'ın annesini görenler, annesi mi ablası mı olduğunu anlamakta güçlük çekti.