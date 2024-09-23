Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil Oğlu Marsel ile Girdiği İddiayı Kaybetti: ''5 Atarsan Alırım Dedim, 7 Attı''
Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil Oğlu Marsel ile Girdiği İddiayı Kaybetti: ''5 Atarsan Alırım Dedim, 7 Attı''
Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, minik oğlu Marsel'e hangi iddia sonucunda yenildiğini muhabir Akif Yamana anlattı.
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Ulan İstanbul'un Karlos'u, Çukur'un Vartolu'su ve dahası... Erkan Kolçak Köstendil'i etkileyici performansı ve başarılı oyunculuğuyla şimdiye kadar pek çok dizide izledik.
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Kendisi geçtiğimiz haftalarda, eski rol arkadaşı Şebnem Bozoklu'nun sunuculuğunu üstlendiği 'Password' isimli yarışma programına konuk olmuş ve daha önce birlikte seslendikleri 'Yanarım Yanarım' isimli şarkıyı Bozoklu ile birlikte yeniden söylemesiyle gündeme gelmişti.
Her başarılı erkeğin arasında bir kadın olduğunu varsayarsak, onun hayatındaki o ''özel'' kadını hatırlatmadan geçmemiz doğru olmaz. Erkan Kolçak Köstendil, yine kendisi gibi oyuncu olan eşi Cansu Tosun ile 2018 yılında dünyaya girmişti belki biliyorsunuzdur. İkili altı yıldır kurdukları çekirdek aileleriyle mutlu mesut yaşam sürüyor.
Bu çekirdek ailenin bir de minik üyesi var tabii. Hatta duyduğumuza göre; Tosun ve Köstendil'in dört yaşındaki oğulları Marsel, büyümüş de babasıyla iddiaya bile girer olmuş!
Ünlü oyuncu Akif Yaman'a verdiği röportajda oğluyla girdiği iddiayı anlattı. İddiayı kaybetmesi sorulan baba Köstendil bu soruyu, ''Bir şey istiyordu benden. Beş tane atarsan alırım dedim. Yedi tane attı. O koşuşturmanın içerisinde, koştur koştur dediğini yapmak zorundayız.'' şeklinde yanıtladı.
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Erkan Kolçak Köstendil'in oğlu Marsel'den gülümseyerek bahsettiği 'iddia' açıklamasını merak edenleri şöyle alalım👇
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