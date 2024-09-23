Yıllarca Ben Bilmem Eşim Bilir Sunan İlker Ayrık'ın Biricik Karısını Ezbere Anlattığı Anları Hatırlayalım!
Yıllarca Ben Bilmem Eşim Bilir Sunan İlker Ayrık'ın Biricik Karısını Ezbere Anlattığı Anları Hatırlayalım!
2012 yılında yayın hayatına başlayan ''Ben Bilmem Eşim Bilir'' isimli programın sunuculuğunu yaptığı dönemlerde sempatik ve samimi tavırlarıyla kendini Türk halkına sevdirmeyi başarmış olan İlker Ayrık, sunuculuğunu üstlendiği bu programda birbirinden farklı çiftleri ağırlayıp onları hem sorduğu sorularla hem de yarışma düzenekleriyle epey bir terletmişti.
Ünlü isim, yıllar önce Eser Yeneler, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un sunduğu bir programa katılmış ve bu sefer soruları soran değil terleten sorularla yüzleşen taraf olmuştu kendisi. Gelin, o anları hep birlikte tekrar hatırlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir parmağında bin marifet diyebileceğimiz ünlü isimlerimden İlker Ayrık; tiyatrocu, oyuncu ve sunucu aynı zamanda. Kendisi zaten Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvar'ında tiyatro eğitimi almış bir isim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayrık'ı rol aldığı Çakallarla Dans gibi film serilerinin yanı sıra televizyon programı sunuculuğuyla da tanıyoruz. Sempatik sunucu, 2012 yılında sunmaya başladığı ve uzun yıllar büyük beğeniyle, geniş kitlelerce takip edilen ''Ben Bilmem Eşim Bilir'' isimli programla yıldızı parlatmayı başarmıştı.
İlker Ayrık bu programda, ülkenin dört bir yanından yarışmaya katılan çiftleri ağırlıyor; tatlı sohbetler ve renkli şakalarla geçen konuşmaların ardından çiftleri birbirleriyle yarıştırıp kazanan ikiliye araba ödülünü veriyordu. Tüm bunlar yarışmanın formatında su gibi akarken, Ayrık'ın terleten sorulara maruz kalan çiftler de oluyordu tabii. Fakat gün sonunda işler tatlıya bağlanıyor, ünlü sunucu bir şekilde çiftleri gülümsetmeyi başarıyordu.
Aşk oyunlarında dengeyi böylesine rahat, böylesine profesyonel sağlayan bu adamın aşk hayatını merak etmemek işten değil doğrusu. Sempatik sunucu, daha minicik, ortaokul çağında bir çocukken bir kıza platonik olarak aşık olmuş. O dönemlerde de sevdiceğinin vesikalığını saklamak adettendir diyerek ne yapıp edip para biriktirip hoşlandığı kızın vesikalığını çıkarttırıp saklamış minik İlker.
Gel zaman git zaman, aradan on beş sene geçmiş. Ayrık, İstanbul'da karşılaştığı ortak bir arkadaşına ''Ee bizim kız ne yapıyor?'' diye bir sormuş. Şansa bakın ki bu hanımefendi de İstanbul'daymış o sıralar! Ardından kader, ikiliyi tekrar bu şekilde buluşturmuş ve on beş yılın sonunda yıllarca vesikalığını sakladığı kadınla aşk yaşamaya başlamış İlker Ayrık.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şiirlere hatta şarkılara ''yıllardır küllenmiş aşkın var bende'' diyerek konu olabilecek hikayemizin kadın kahramanı ise İlker Ayrık'ın şimdilerde hala eşi olan Sanem Ayrık tabii ki de. 2009 yılında hayatlarını birleştiren çiftin bir de Ömer adında dünya tatlısı bir erkek çocuğu oldu.
Eşine büyük bir aşkla bağlı olduğunu anladığımız Ayrık, Ben Bilmem Eşim Bilir ile aynı dönemlerde yayınlanan 3 Adam isimli programda Eser Yeneler tarafından ''Eşini ne kadar tanıyorsun?'' sorgusuna alınmış ve bir kez olsun teklemeden verdiği cevaplarla herkesi mest etmiş ve tabiri caizse ''aşkın kitabı''nı o anlarda yazmıştı.
Sanem Ayrık'ın en sevdiği çiçekten en sık kullandığı kelimeye kadar her detayı aklına milim milim kazımış olan İlker Ayrık'ın o soruları yanıtladığı anları gelin tekrar hep birlikte izleyelim!
İlker Ayrık'ın karısını ezbere anlattığı anlar ise işte bu şekilde hafızalara kazınmıştı👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın