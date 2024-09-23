Yıllarca Ben Bilmem Eşim Bilir Sunan İlker Ayrık'ın Biricik Karısını Ezbere Anlattığı Anları Hatırlayalım!

2012 yılında yayın hayatına başlayan ''Ben Bilmem Eşim Bilir'' isimli programın sunuculuğunu yaptığı dönemlerde sempatik ve samimi tavırlarıyla kendini Türk halkına sevdirmeyi başarmış olan İlker Ayrık, sunuculuğunu üstlendiği bu programda birbirinden farklı çiftleri ağırlayıp onları hem sorduğu sorularla hem de yarışma düzenekleriyle epey bir terletmişti.

Ünlü isim, yıllar önce Eser Yeneler, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un sunduğu bir programa katılmış ve bu sefer soruları soran değil terleten sorularla yüzleşen taraf olmuştu kendisi. Gelin, o anları hep birlikte tekrar hatırlayalım!