Yapım Şirketinden Hülya Avşar'a Karşı Dava Açıldı: 500 Bin Lira Ödemesi İsteniyor!

Geçtiğimiz yıl yayınlanan 'Yıldız De Bana' isimli programın jüri üyelerinden olan Hülya Avşar, bir bölümün parasının kendisine ödenmediği iddiasıyla Pastel Yapım Şirketi'ne icra takibi başlatmıştı. Dava sürecinde yaşanan yeni bir gelişmeyle yapım şirketi Avşar'a karşı dava açtı.