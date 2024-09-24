Yapım Şirketinden Hülya Avşar'a Karşı Dava Açıldı: 500 Bin Lira Ödemesi İsteniyor!
Yapım Şirketinden Hülya Avşar'a Karşı Dava Açıldı: 500 Bin Lira Ödemesi İsteniyor!
Geçtiğimiz yıl yayınlanan 'Yıldız De Bana' isimli programın jüri üyelerinden olan Hülya Avşar, bir bölümün parasının kendisine ödenmediği iddiasıyla Pastel Yapım Şirketi'ne icra takibi başlatmıştı. Dava sürecinde yaşanan yeni bir gelişmeyle yapım şirketi Avşar'a karşı dava açtı.
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Hülya Avşar, geçtiğimiz yıl, Zafer Algöz gibi ünlü isimlerle birlikte jüri koltuğuna oturduğu 'Yıldız De Bana' isimli televizyon programında dört bölümlük alacağından bir bölümü ödenmediğini iddia ederek Pastel Yapım Şirketi'ne 857 bin 500 liralık bir icra takibi başlatmıştı.
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Pastel Film, Hülya Avşar'a bölüm başı 250 bin lira olmak üzere 6 bölüm için 1 milyon 500 bira ödendiğini belirtti. Yapım şirketi, programın dördüncü bölümde kaldırılmasıyla birlikte sözleşmede belirtilen 500 bin liranın Avşar tarafından geri iadesinin karşılık bulmaması üzerine dava açtı.
Dava, önümüzdeki günlerde Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.
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