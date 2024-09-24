Paris Moda Haftasının Açılış Defilesi ''Lé Défilé''nin En Şık Kadın Ünlüsünü Sizlerin Oylarıyla Seçiyoruz!
Paris Moda Haftasının Açılış Defilesi ''Lé Défilé''nin En Şık Kadın Ünlüsünü Sizlerin Oylarıyla Seçiyoruz!
Bu yıl Paris Moda Haftası açılış defilesi olan ''Le Defile'' geçtiğimiz gün gerçekleşti. Kadınların gücünden ilham alan ve birlikteliğine dikkat çeken ''Walk Your Worth'' defilesinde birbirinden ünlü güzeller salınarak boy gösterdi. Gelin bu ünlü güzellerden en şık kim olmuş, birlikte seçelim.
Hazırsanız, hadi başlayalım!
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Pınar Deniz🌹
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Kendall Jenner🌹
Eva Longoria🌹
Cara Delevingne🌹
Anitta🌹
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Jane Fonda🌹
Simone Ashley🌹
Camila Cabello🌹
Heidi Klum🌹
Alia Bhatt🌹
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Şimdi gelelim asıl sorumuza! Sizce bu defilenin en şık kadını kim?
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