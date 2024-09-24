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Paris Moda Haftasının Açılış Defilesi ''Lé Défilé''nin En Şık Kadın Ünlüsünü Sizlerin Oylarıyla Seçiyoruz!

Paris Moda Haftasının Açılış Defilesi ''Lé Défilé''nin En Şık Kadın Ünlüsünü Sizlerin Oylarıyla Seçiyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
24.09.2024 - 15:55

Bu yıl Paris Moda Haftası açılış defilesi olan ''Le Defile'' geçtiğimiz gün gerçekleşti. Kadınların gücünden ilham alan ve birlikteliğine dikkat çeken ''Walk Your Worth'' defilesinde birbirinden ünlü güzeller salınarak boy gösterdi. Gelin bu ünlü güzellerden en şık kim olmuş, birlikte seçelim.

Hazırsanız, hadi başlayalım!

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Pınar Deniz🌹

Pınar Deniz🌹

Kendall Jenner🌹

Kendall Jenner🌹

Eva Longoria🌹

Eva Longoria🌹

Cara Delevingne🌹

Cara Delevingne🌹

Anitta🌹

Anitta🌹
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Jane Fonda🌹

Jane Fonda🌹

Simone Ashley🌹

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Camila Cabello🌹

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Heidi Klum🌹

Heidi Klum🌹

Alia Bhatt🌹

Alia Bhatt🌹
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Şimdi gelelim asıl sorumuza! Sizce bu defilenin en şık kadını kim?

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