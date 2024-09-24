Corona Yüzünden Vefat Etmişti: Hakan Hatipoğlu Dedesinin Yıllar Önce Yazdığı Duygu Dolu Mektubu Paylaştı
Corona Yüzünden Vefat Etmişti: Hakan Hatipoğlu Dedesinin Yıllar Önce Yazdığı Duygu Dolu Mektubu Paylaştı
Survivor yarışmasında yıldızı parlayan isim Hakan Hatipoğlu, 2021 yılında Corona virüsü sebebiyle hayata gözlerini yuman dedesini sosyal medyasından yaptığı paylaşımla yeniden özlemle andı.
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Hakan Hatipoğlu'nu birçoğumuz Survivor isimli yarışma programından ve sonrasında yarışmanın o günkü kritiğinin yapıldığı ve Hatipoğlu'nun da sunuculuğunu üstlendiği ''Panaroma'' programdan tanıyoruz.
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Aile bağlarını oldukça önemseyen ünlü isim, 2011'de Gizem Akın ile dünyaevine girmiş ve bu evlilikten bir de nur topu gibi bir kızları olmuştu.
Hatipoğlu bugün, sosyal medya hesabından oldukça üzen bir paylaşım yaptı. Çok sevdiği dedesini Corona virüsü yüzünden 2021 yılında kaybeden Hakan Hatipoğlu, taşınırken bulduğu manevi hazineyi takipçileriyle paylaştı.
Dedesinin 1981 yılında Hakan Hatipoğlu'na yazdığı mektup'u paylaşan Hatipoğlu, gönderisinin altına yazdığı açıklamada aile büyüğünü özlemle anarken, gençlere de tavsiyelerde bulundu. Dedesinin mektubunu merak edenler için şöyle bırakalım👇
Hakan Hatipoğlu'nun hislerini döktüğü açıklama yazısı ise bu şekildeydi👇
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