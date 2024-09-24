Kıymetli Yönetmene Son Veda: Ünlü İsimler Tomris Giritoğlu İçin Düzenlenen Anma Törenine Katıldı
Kıymetli Yönetmene Son Veda: Ünlü İsimler Tomris Giritoğlu İçin Düzenlenen Anma Törenine Katıldı
23 Eylül 2024'te hayata gözlerini yuman değerli senarist Tomris Giritoğlu'nun anma töreni bugün İstanbul Devlet Tiyatrosu Torun Center'da gerçekleşti. Sevenleri ve ünlü isimler Giritoğlu'nu son yolculuğuna uğurlamadan önce onu rahmetle anarak minnetlerini dile getirdiler.
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''Hatırla Sevgili'', ''Salkım Hanım'ın Taneleri'' ve ''Çemberimde Gül Oya'' gibi bir döneme damga vuran dizi ve yapımlarla tanınan senarist ve yönetmen Tomris Giritoğlu 23 Eylül 2024 tarihinde hayata gözlerini yumdu.
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Ardında hiç unutulmayacak eserler bırakarak bu dünyadan göç eden kıymetli isim için bugün İstanbul Devlet Tiyatrosu Torun Center'da anma töreni gerçekleştirildi. Giritoğlu'nun cenaze namazı ise ikindi namazına müteakiben Teşvikiye Camii'nde kılınacak.
Bugün gerçekleştirilen anma töreninde Cansel Elçin, Ahmet Mümtaz Taylan, Hülya Avşar ve Belçim Bilgin gibi isimler usta kaleme son teşekkürlerini edebilmek adına oradaydı. Tomris Giritoğlu'nu anan ünlü isimlerin Magazin Burada muhabirlerine verdikleri röportajları sizler için derledik.
Cansel Elçin ve Tuğçe Bayat: ''Tomris Hanım her şeyimdi.''
Hülya Avşar: ''Türk sinemasının büyük kaybı.''
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Belçim Bilgin: ''Çok şey borçluyum ona. Bize kattığı şeyler, yol boyunca kıblem oldu.''
Ahmet Mümtaz Taylan: ''Çok cesur bir insandı. Vazgeçmezdi.''
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