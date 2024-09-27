24 Yaşındaki Aleyna Tilki'den Geleceğe Dair Bomba İtiraf: Pop Şarkıcısı Çocuklu Bir Rock Star Olacakmış!
24 Yaşındaki Aleyna Tilki'den Geleceğe Dair Bomba İtiraf: Pop Şarkıcısı Çocuklu Bir Rock Star Olacakmış!
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Cosmopolitan dergisinin kapak kızı oldu. Tilki, Serli Gazer'e verdiği röportajda ''Bu hayatta her şeye kafa tutabilirim diyerek kendisine yöneltilen soruları kendinden emin bir şekilde yanıtlandırdı.
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'Cevapsız Çınlama' isimli şarkısıyla 2016 yılında oldukça başarılı bir çıkış yaparak müzik listelerine ismini en üst sıralardan yazdırmayı başaran genç şarkıcı Aleyna Tilki'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Tilki'nin ismini şimdilerde magazin dünyasında pek duyamasak da kendisi çıktığı yoldan dönmeye asla niyetli değil. Özgüvenli ve cesur duruşuyla dünya çapında dikkat çeken genç şarkıcı 'Cosmopolitan' isimli moda ve yaşam dergisine röportaj verdi.
''Tam 30'larımda kendimi hayal ettiğim gibi bir kadın olacağımı düşünüyorum.'' diyen Aleyna Tilki'nin ''Hangi şarkıyı söylemek istediğini herkesten daha iyi bilen, kendini herkesin söylediğinden daha iyi tanıyan gerçek bir rock star olarak görüyorum. Bir de çocuklarım olsun istiyorum. Nasıl olacak bilmiyorum ama çocukları olan gerçek bir rock star.'' açıklamasında bulunması ise röportajdaki en çok dikkat çeken detay oldu.
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