Kıymetli Şarkıcı Özkan Uğur'un ''Daha Önce Hiç Duyulmayanlar''ı Yayınlandı: İlk Paylaşım Cem Yılmaz'dan Geldi!

Geçtiğimiz yıl vefat eden sanatçı Özkan Uğur'un daha önce hiç duyulmayan şarkılarının ilki olan ''Severim'' yayınlandı. Uğur'un hayattayken en yakınlarından biri olan oyuncu dostu Cem Yılmaz, yeni şarkıyı sosyal medyasından takipçileriyle paylaştı.