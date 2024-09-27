Kıymetli Şarkıcı Özkan Uğur'un ''Daha Önce Hiç Duyulmayanlar''ı Yayınlandı: İlk Paylaşım Cem Yılmaz'dan Geldi!
Kıymetli Şarkıcı Özkan Uğur'un ''Daha Önce Hiç Duyulmayanlar''ı Yayınlandı: İlk Paylaşım Cem Yılmaz'dan Geldi!
Geçtiğimiz yıl vefat eden sanatçı Özkan Uğur'un daha önce hiç duyulmayan şarkılarının ilki olan ''Severim'' yayınlandı. Uğur'un hayattayken en yakınlarından biri olan oyuncu dostu Cem Yılmaz, yeni şarkıyı sosyal medyasından takipçileriyle paylaştı.
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1980'lerden günümüze kulaklarımıza hiç unutulmayacak tınılar kazandıran müzik grubu MFÖ'nün üyelerinden Özkan Uğur, 2023'ün temmuz ayında akciğer kanseri sebebiyle hayata gözlerini yummuştu. Fakat sahnelere sığmayıp taşan deli dolu enerjisi ve geride bıraktığı onun imzasını taşıyan şarkılarıyla biz kendisini hiçbir zaman unutmadık.
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz ise birçoğunuz zaten tanıyorsunuzdur. Kendisi stand-up şovlarının yanı sıra başarılı sinema filmleriyle de hayatımıza girmiş bir isim.
Cem Yılmaz'ın Arog, Gora, Vahşi Batı ve Arif V216 gibi pek çok sinema filminde yer alan rahmetli şarkıcı Özkan Uğur, kendisinin aynı zamanda en yakınlarından biriydi.
Geçtiğimiz günlerde Uğur'un ''daha önce hiç duyulmamış şarkılar''ının ilki olan ''Severim'' isimli şarkısı oğlu tarafından paylaşıldı ve yayınlandı. Bunun üzerine Yılmaz, ''abim'' dediği yakın dostu, eski rol arkadaşı ve kıymetlisi olan Özkan Uğur'un hatırasını yalnız bırakmayarak o şarkıyı kendi sosyal medya hesabından paylaştı.
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