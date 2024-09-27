Birini Överken Ötekini Gömdü: Kemal Doğulu, Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel'in Maskülen Kombinlerini Yorumladı
Birini Överken Ötekini Gömdü: Kemal Doğulu, Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel'in Maskülen Kombinlerini Yorumladı
Bir dönem moda programlarının aranan isimlerinden birisi olan Kemal Doğulu, Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya'yı merceğine aldı. Aramızda Kalmasın isimli programa konuk oldu ve kombinleri yorumladı. İki güzelin, geçtiğimiz günlerde yaptıkları maskülen kombinleri Doğulu'nun kendi üslubunda yorumlayışı ağızları açık bıraktı.
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Şimdilerde Hülya Avşar'ın programında Kerimcan Durmaz ve kendi kardeşi Kadir Doğulu ile ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalar, verdiği fazla dobra tepkilerle gündeme gelen Kemal Doğulu'yu illaki tanıyorsunuzdur.
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Aslen kuaförlük ve şarkıcılık yapan Doğulu, bir dönemler moda programlarında jürilik yapmış ve geniş bir kitlenin beğenisini kazanırken kendine has üslubuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
Şu günlerde adını Hakan Sabancı ile yaşadığı aşk sayesinde sıkça duyduğumuz güzel oyuncu Hande Erçel ve gerek şarkıcı Mert Demir ile olan ilişkisi gerekse yer aldığı projelerde yine adını pek sık andığımız oyuncu Serenay Sarıkaya'yı ise mutlaka tanıyorsunuzdur.
İki güzelimizi aynı çerçeveye almamızın sebebi ise bu güzellerimizin yakın zamanlarda benzer bir maskülen stil ile karşımıza çıkmış olmaları. Sonbahar sezonu boyunca ünlü güzellerimizden birçoğunda daha göreceğimizi tahmin ettiğimiz gri ve antrasit tonları ve alt üst takım modeli gören Kemal Doğulu, Serenay ve Hande'yi hemen merceğine alarak oldukça iddialı yorumlarda bulundu.
Tv8 ekranlarında yayınlanan Aramızda Kalmasın isimli programda konuşan Doğulu, ''Hande paspal duruyor, dedesinin ceketini giymiş gibi. Serenay tam kıvamında.'' diyerek bir ünlü güzelimizi överken ne yazık ki diğerini gömmüş oldu.
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