Birini Överken Ötekini Gömdü: Kemal Doğulu, Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel'in Maskülen Kombinlerini Yorumladı

Bir dönem moda programlarının aranan isimlerinden birisi olan Kemal Doğulu, Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya'yı merceğine aldı. Aramızda Kalmasın isimli programa konuk oldu ve kombinleri yorumladı. İki güzelin, geçtiğimiz günlerde yaptıkları maskülen kombinleri Doğulu'nun kendi üslubunda yorumlayışı ağızları açık bıraktı.