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Kolombiya Güzellik Kraliçesi Madelein Lopez Camelo ve Soner Sarıkabadayı'dan Müjdeli Haber Geldi!

Kolombiya Güzellik Kraliçesi Madelein Lopez Camelo ve Soner Sarıkabadayı'dan Müjdeli Haber Geldi!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
01.10.2024 - 09:50

Kolombiya Güzellik Kraliçesi Madelein Lopez Camelo ile evli olan ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile ikinci kez baba olacağını duyurdu.

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Şarkıları ile müzik listelerini sallayan ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı'yı mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü şarkıcı, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de sık sık gündemimize geliyor.

Şarkıları ile müzik listelerini sallayan ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı'yı mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü şarkıcı, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de sık sık gündemimize geliyor.

Hatırlarsanız ünlü şarkıcı 2015 yılında "Tarifi Zor" adlı şarkısının klibinde tanıştığı Kolombiya güzellik kraliçesi seçilen Madelein Lopez Camelo ile 2020 yılında nikah masasına oturmuştu.

Hatırlarsanız ünlü şarkıcı 2015 yılında "Tarifi Zor" adlı şarkısının klibinde tanıştığı Kolombiya güzellik kraliçesi seçilen Madelein Lopez Camelo ile 2020 yılında nikah masasına oturmuştu.

Ekim ayında nikah masasına oturan ünlü çift aynı ay içerisinde ilk çocukları Hasan Matias'ı da kucaklarına almışlardı.

Ekim ayında nikah masasına oturan ünlü çift aynı ay içerisinde ilk çocukları Hasan Matias'ı da kucaklarına almışlardı.

Ünlü çift, geçtiğimiz saatlerde Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşım ile ikinci kez anne-baba olacaklarını duyurdu! Kabadayı çifti paylaşımına "Annen, baban ve abin ailemize katılman için seni bekliyor bizim küçük bebeğimiz.❤️🧿" notunu düştü.

Ünlü çift, geçtiğimiz saatlerde Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşım ile ikinci kez anne-baba olacaklarını duyurdu! Kabadayı çifti paylaşımına "Annen, baban ve abin ailemize katılman için seni bekliyor bizim küçük bebeğimiz.❤️🧿" notunu düştü.

İşte o anlar 👇🏻

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