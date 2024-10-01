Kadir Ezildi'nin Nişanlısı Gamze Türkmen'in Kardeşi Fırat Türkmen, Söylemezsem Olmaz Masasına Öfke Kustu!

Hatırlarsanız dün, Gamze Türkmen'in ev hali Söylemezsem Olmaz programında ifşa edilmiş ve hem Gamze Türkmen hem Kadir Ezildi yaşananlara çok sert çıkışmıştı. Türkmen'in kardeşi Fırat Türkmen de geçtiğimiz saatlerde Söylemezsem Olmaz masasına resmen öfke kustu!