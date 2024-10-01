Kadir Ezildi'nin Nişanlısı Gamze Türkmen'in Kardeşi Fırat Türkmen, Söylemezsem Olmaz Masasına Öfke Kustu!
Kadir Ezildi'nin Nişanlısı Gamze Türkmen'in Kardeşi Fırat Türkmen, Söylemezsem Olmaz Masasına Öfke Kustu!
Hatırlarsanız dün, Gamze Türkmen'in ev hali Söylemezsem Olmaz programında ifşa edilmiş ve hem Gamze Türkmen hem Kadir Ezildi yaşananlara çok sert çıkışmıştı. Türkmen'in kardeşi Fırat Türkmen de geçtiğimiz saatlerde Söylemezsem Olmaz masasına resmen öfke kustu!
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Hatırlarsanız dün temizlik programları ile tanınan ve nişan organizasyonları ile gündemden hiç düşmeyen Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen'in türbansız ve ev hali Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında sansürsüz şekile yayınlanmıştı.
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Önce herhangi bir açıklamada bulunmayan ve günlük paylaşımlarına devam eden Kadir Ezildi en sonunda avukatının paylaşımı ile nişanlısı Gamze Türkmen'in hukuki süreci başlattığını duyurmuştu.
Aile kavramına verdiği önemle bilinen ve Kadir Ezildi'ye sevgisini sık sık dile getiren Gamze Türkmen'in kardeşi Fırat Türkmen de Söylemezsem Olmaz programında yaşananlara sessiz kalamadı.
Instagram hesabından konuya tepki gösteren paylaşımları kendi hikayesine ekleyen Türkmen, Eylül Öztürk'e de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.
İşte Fırat Türkmen'in paylaşımları 👇🏻
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