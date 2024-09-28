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Seren Serengil'den Hayvan Hakları Yasasının Kabul Edilmesini İsteyenlere Tarikat ve Cemaat Çıkışı!

Seren Serengil'den Hayvan Hakları Yasasının Kabul Edilmesini İsteyenlere Tarikat ve Cemaat Çıkışı!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
29.09.2024 - 00:41

Seren Serengil'den hayvan hakları yasasının kabul edilmesini isteyenlere tarikat ve cemaat çıkışı geldi!

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Kaosların ve polemiklerin kraliçesi, laf sokmaların tanınan ismi Seren Serengil'i bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz.

Kaosların ve polemiklerin kraliçesi, laf sokmaların tanınan ismi Seren Serengil'i bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz.

Bazen estetikleri bazen kaos yaratan açıklamaları ve bazen de gündeme dair yorumları ile gündeme gelen Serengil, bu kez hayvan hakları yasasının kabul edilmesini isteyenlere verdiği tepki ile gündeme geldi.

Bazen estetikleri bazen kaos yaratan açıklamaları ve bazen de gündeme dair yorumları ile gündeme gelen Serengil, bu kez hayvan hakları yasasının kabul edilmesini isteyenlere verdiği tepki ile gündeme geldi.

"Önce tarikatları ve cemaatleri kapatacaklar. O zihniyet bitince biz de normale döneceğiz" diyen Serengil, hayvanları toplatılmasını isteyenlerin neden tarikatların kapatılmasını istemediğini sorguladı.

"Önce tarikatları ve cemaatleri kapatacaklar. O zihniyet bitince biz de normale döneceğiz" diyen Serengil, hayvanları toplatılmasını isteyenlerin neden tarikatların kapatılmasını istemediğini sorguladı.

İşte o anlar 👇🏻

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