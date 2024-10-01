Yayladere'deki Görevine Başlamamıştı: Miss Turkey 2024 Birincisi İdil Bilgen'in Nerede Olduğu Ortaya Çıktı!

Miss Turkey 2024 Birincisi İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı'nın 118’inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesindeki, Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi’ne atanmış ancak görevine başlamamıştı. Ünlü güzelin nerede olduğu ortaya çıktı!