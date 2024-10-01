Yayladere'deki Görevine Başlamamıştı: Miss Turkey 2024 Birincisi İdil Bilgen'in Nerede Olduğu Ortaya Çıktı!
Yayladere'deki Görevine Başlamamıştı: Miss Turkey 2024 Birincisi İdil Bilgen'in Nerede Olduğu Ortaya Çıktı!
Miss Turkey 2024 Birincisi İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı'nın 118’inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesindeki, Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi’ne atanmış ancak görevine başlamamıştı. Ünlü güzelin nerede olduğu ortaya çıktı!
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Bu yıl Miss Turkey 2024 yarışmasının birincisi İdil Bilgen olmuş ve ünlü güzelin birinciliği sosyal medyada büyük ses getirmişti hatırlarsanız.
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Ünlü güzel birinciliğinin ardından Sağlık Bakanlığı'nın 118’inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesindeki Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi’ne atanmış ancak görevine başlamamıştı.
İdil Bilgen'in görevine neden başlamadığı merak konusu olurken ünlü güzelden konuya dair herhangi bir açıklama da gelmemişti!
Ta ki geçtiğimiz saatlere kadar! Ünlü güzelin geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile ABD'de olduğu öğrenildi.
Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, Amerikan Radyasyon Onkolojisi Derneği'nin toplantısına katıldı.
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