Kadir Ezildi, Nişanlısının Türbansız Halinin İfşalanması Hakkındaki Sessizliğini Bir Bozdu Pir Bozdu!
Kadir Ezildi, Nişanlısının Türbansız Halinin İfşalanması Hakkındaki Sessizliğini Bir Bozdu Pir Bozdu!
Hatırlarsanız dün, Gamze Türkmen'in ev hali Söylemezsem Olmaz programında ifşa edilmiş ve hem Gamze Türkmen hem Kadir Ezildi yaşananlara çok sert çıkışmıştı. Ezildi, bu kez videoyu paylaşan kişiye açtı ağzını yumdu gözünü!
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Biliyorsunuz ki dünden beri gündemimizde Söylemezsem Olmaz isimli televizyon programında Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen'in türbansız ve ev halinin sansürsüz şekilde paylaşılması var.
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Kadir Ezildi, ilk önce konu hakkındaki sessizliğini uzun bir süre korusa da daha sonra avukatının açıklamasını paylaşarak Gamze Türkmen'in hukuki süreci başlattığını duyurmuştu hatırlarsanız.
Sivri dili ve laf sokmalarıyla meşhur Ezildi'nin konu hakkında ne zaman sözlü açıklama yapılacağı merakla beklenirken ünlü fenomen sessizliğini bir bozdu pir bozdu.
Kadir Ezildi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile bu kez videoyu ilk paylaşan kişiye seslendi! "Gamze şu an gayet iyi, desem neler neler diyeceğim ama bu sefer dilimi tutmak istiyorum" diyen Ezildi, videoyu paylaşan kişiye "Nasıl bir hasetlik bu?" diyerek isyan etti.
Ezildi, "Akraba mısın komşu musun bilmiyorum ama insanlıktan nasibini almamışsın" açıklamalarıyla sert çıkıştı 👇🏻
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Açıklamalarının ardından nişanlısı Gamze Türkmen ile bir karesini paylaşan Ezildi, nişanlısının her zaman yanında olduğunu belirtmeyi de unutmadı!
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