Kadir Ezildi, Nişanlısının Türbansız Halinin İfşalanması Hakkındaki Sessizliğini Bir Bozdu Pir Bozdu!

Hatırlarsanız dün, Gamze Türkmen'in ev hali Söylemezsem Olmaz programında ifşa edilmiş ve hem Gamze Türkmen hem Kadir Ezildi yaşananlara çok sert çıkışmıştı. Ezildi, bu kez videoyu paylaşan kişiye açtı ağzını yumdu gözünü!