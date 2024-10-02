Görüş Bildir
Haberler
Video
Murat Boz'dan Harbiye'de Hem Kahkaha Hem Duygu Seli: "Babam, Beşiktaş'ın Maçı Olduğu İçin Konsere Gelmedi"

Murat Boz'dan Harbiye'de Hem Kahkaha Hem Duygu Seli: "Babam, Beşiktaş'ın Maçı Olduğu İçin Konsere Gelmedi"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
02.10.2024 - 12:52

İçerik Devam Ediyor

Geçtiğimiz günlerde Harbiye’de muhteşem bir konsere imza atan Murat Boz, sahnede hem enerjisiyle hem de samimiyetiyle izleyenleri büyüledi. Boz’un en özel anlarından biri ise konsere gelen annesinin elini öpüp ona sarıldığı duygusal dakikalar oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ünlü sanatçı, izleyicilerin önünde annesine olan sevgisini dile getirirken, sahnede yaşanan bu sıcak anlar büyük alkış aldı.

Ünlü sanatçı, izleyicilerin önünde annesine olan sevgisini dile getirirken, sahnede yaşanan bu sıcak anlar büyük alkış aldı.

Ancak geceye damgasını vuran bir diğer olay da babasıyla ilgili yaptığı esprili açıklamaydı.

Boz, babasının konsere gelmeme sebebini mizahi bir dille açıklayarak, "Babam, Beşiktaş’ın maçını izlemek için konsere gelemedi." dedi ve babasıyla arasında geçen komik diyaloğu anlatarak seyircileri kahkahaya boğdu.

Boz, babasının konsere gelmeme sebebini mizahi bir dille açıklayarak, "Babam, Beşiktaş’ın maçını izlemek için konsere gelemedi." dedi ve babasıyla arasında geçen komik diyaloğu anlatarak seyircileri kahkahaya boğdu.

İşte o anlar👇📽️

Bu içerikler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın