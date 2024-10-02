Murat Boz'dan Harbiye'de Hem Kahkaha Hem Duygu Seli: "Babam, Beşiktaş'ın Maçı Olduğu İçin Konsere Gelmedi"

Geçtiğimiz günlerde Harbiye’de muhteşem bir konsere imza atan Murat Boz, sahnede hem enerjisiyle hem de samimiyetiyle izleyenleri büyüledi. Boz’un en özel anlarından biri ise konsere gelen annesinin elini öpüp ona sarıldığı duygusal dakikalar oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü sanatçı, izleyicilerin önünde annesine olan sevgisini dile getirirken, sahnede yaşanan bu sıcak anlar büyük alkış aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Boz, babasının konsere gelmeme sebebini mizahi bir dille açıklayarak, "Babam, Beşiktaş’ın maçını izlemek için konsere gelemedi." dedi ve babasıyla arasında geçen komik diyaloğu anlatarak seyircileri kahkahaya boğdu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın