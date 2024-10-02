Murat Boz'dan Harbiye'de Hem Kahkaha Hem Duygu Seli: "Babam, Beşiktaş'ın Maçı Olduğu İçin Konsere Gelmedi"

Geçtiğimiz günlerde Harbiye’de muhteşem bir konsere imza atan Murat Boz, sahnede hem enerjisiyle hem de samimiyetiyle izleyenleri büyüledi. Boz’un en özel anlarından biri ise konsere gelen annesinin elini öpüp ona sarıldığı duygusal dakikalar oldu.