"Sadece Almanya'da Olur Dedirten Bir Olay": Fazla Mesai Yapan Şantiye Şefine Tatil Cezası!

Almanya’da çalışan bir Türk vatandaşı, iş yerinde karşılaştığı ilginç bir durumu sosyal medyada paylaştı. Genç kadın, şantiye şefinin fazla mesai yaptığı gerekçesiyle aldığı cezayı anlatırken şaşkınlığını gizleyemedi.
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Genç kız, şantiye şefinin fazla mesai yapması nedeniyle, tatil yapmak zorunda bırakıldığını söyledi. Tatil cezası verilen şantiye şefinin, şantiyeye girişinin yasaklandığını belirten genç kız, bu olayı anlatırken hayretini gizleyemedi.
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Türkiye'de böyle bir durum yaşansa nasıl tepkiler alırdı dersiniz? Yorumlarda buluşalım!
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