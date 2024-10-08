Görüş Bildir
Haberler
Video
Kadın Sosyal Medya Kullanıcısından Erkeklere Uyarı: "Özel Günlerde Ev Eşyası Almayın"

Kadın Sosyal Medya Kullanıcısından Erkeklere Uyarı: "Özel Günlerde Ev Eşyası Almayın"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
08.10.2024 - 13:18

İçerik Devam Ediyor

Bir sosyal medya kullanıcısı, erkeklerin annelerine ve eşlerine özel günlerde ev eşyası hediye etmesine tepki gösterdi. Bu durumun kendisini rahatsız ettiğini ve sinirlendiğini ifade eden kadın, eşine özel günlerde ev eşyası yerine kişisel hediyeler alma konusunda bir anlaşma yaptıklarını belirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kadın, "Evle alakalı herhangi bir şeyi hediye olarak almamasını istedim. Özel günlerde özel, kişisel hediyeler alınmalı," diyerek, bu tür hediyelerin anlamını yitirdiğini savundu.

Kadın, "Evle alakalı herhangi bir şeyi hediye olarak almamasını istedim. Özel günlerde özel, kişisel hediyeler alınmalı," diyerek, bu tür hediyelerin anlamını yitirdiğini savundu.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Annelerinize ve karılarınıza özel günlerde ev eşyası almayın," çağrısında bulundu.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Annelerinize ve karılarınıza özel günlerde ev eşyası almayın," çağrısında bulundu.

Videonun tamamı için👇📽️

Bu içerikler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın