Kadın Sosyal Medya Kullanıcısından Erkeklere Uyarı: "Özel Günlerde Ev Eşyası Almayın"

Bir sosyal medya kullanıcısı, erkeklerin annelerine ve eşlerine özel günlerde ev eşyası hediye etmesine tepki gösterdi. Bu durumun kendisini rahatsız ettiğini ve sinirlendiğini ifade eden kadın, eşine özel günlerde ev eşyası yerine kişisel hediyeler alma konusunda bir anlaşma yaptıklarını belirtti.
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Kadın, "Evle alakalı herhangi bir şeyi hediye olarak almamasını istedim. Özel günlerde özel, kişisel hediyeler alınmalı," diyerek, bu tür hediyelerin anlamını yitirdiğini savundu.
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Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Annelerinize ve karılarınıza özel günlerde ev eşyası almayın," çağrısında bulundu.
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