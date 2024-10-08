Kadın Sosyal Medya Kullanıcısından Erkeklere Uyarı: "Özel Günlerde Ev Eşyası Almayın"

Bir sosyal medya kullanıcısı, erkeklerin annelerine ve eşlerine özel günlerde ev eşyası hediye etmesine tepki gösterdi. Bu durumun kendisini rahatsız ettiğini ve sinirlendiğini ifade eden kadın, eşine özel günlerde ev eşyası yerine kişisel hediyeler alma konusunda bir anlaşma yaptıklarını belirtti.