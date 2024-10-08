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İçerik Üreticisi Demet Işıl'dan Annelere Örnek Niteliğinde Eğitim Videosu: "Önce Evdekiler!"

İçerik Üreticisi Demet Işıl'dan Annelere Örnek Niteliğinde Eğitim Videosu: "Önce Evdekiler!"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
08.10.2024 - 11:12

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İçerik üreticisi ve anne @demetisil, erkek çocuğuna küçük yaşta verilmesi gereken en önemli eğitimlerden birini videoya çekerek takipçileriyle paylaştı.

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Videoda, oğluna ilerleyen yaşlarda bir kız arkadaşının onu istememesi durumunda nasıl davranması gerektiğini ve kadınlara saygı göstermenin önemini anlatan Işıl, özellikle annelere hitap etti.

Videoda, oğluna ilerleyen yaşlarda bir kız arkadaşının onu istememesi durumunda nasıl davranması gerektiğini ve kadınlara saygı göstermenin önemini anlatan Işıl, özellikle annelere hitap etti.

"Önce evdekiler!" mesajını vurgulayan Demet Işıl, paylaştığı videoda, erkek çocuklarına "hayır" denildiğinde saygı duymayı öğretmenin ve takıntının sevgi olmadığını anlatmanın önemine dikkat çekti. Işıl’ın bu videosu, takipçilerinden büyük beğeni topladı.

"Önce evdekiler!" mesajını vurgulayan Demet Işıl, paylaştığı videoda, erkek çocuklarına "hayır" denildiğinde saygı duymayı öğretmenin ve takıntının sevgi olmadığını anlatmanın önemine dikkat çekti. Işıl’ın bu videosu, takipçilerinden büyük beğeni topladı.

Videonun tamamı için👇📽️

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