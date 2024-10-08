İçerik Üreticisi Demet Işıl'dan Annelere Örnek Niteliğinde Eğitim Videosu: "Önce Evdekiler!"

İçerik üreticisi ve anne @demetisil, erkek çocuğuna küçük yaşta verilmesi gereken en önemli eğitimlerden birini videoya çekerek takipçileriyle paylaştı.
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Videoda, oğluna ilerleyen yaşlarda bir kız arkadaşının onu istememesi durumunda nasıl davranması gerektiğini ve kadınlara saygı göstermenin önemini anlatan Işıl, özellikle annelere hitap etti.
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"Önce evdekiler!" mesajını vurgulayan Demet Işıl, paylaştığı videoda, erkek çocuklarına "hayır" denildiğinde saygı duymayı öğretmenin ve takıntının sevgi olmadığını anlatmanın önemine dikkat çekti. Işıl’ın bu videosu, takipçilerinden büyük beğeni topladı.
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