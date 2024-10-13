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Çocuğunun Karanlıkta Okula Gitmesini Eleştiren Bir Baba, Tepkisini Böyle Gösterdi!

Çocuğunun Karanlıkta Okula Gitmesini Eleştiren Bir Baba, Tepkisini Böyle Gösterdi!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
13.10.2024 - 18:49

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Kış saati uygulamasının geri getirilmesi talebi, sabah karanlığında okula ve işe gitmek zorunda kalan vatandaşların tepkisiyle gündemde kalmaya devam ediyor. Bu tartışmalara katılan TikTok kullanıcısı @ridvan_kaya49, mizahi paylaşımıyla gündem oldu.

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Videoda bir suçlu gibi davranan baba, karanlıkta polislerden kaçarken okula giden kızına rastlıyor. Polislerin "Bu saatte burada ne işiniz var?" sorusuna ise babanın cevabı esprili bir şekilde tepki içeriyor.

Videoda bir suçlu gibi davranan baba, karanlıkta polislerden kaçarken okula giden kızına rastlıyor. Polislerin "Bu saatte burada ne işiniz var?" sorusuna ise babanın cevabı esprili bir şekilde tepki içeriyor.

Polislerin sorusunu cevaplayan baba: "Amirim, biz de bu saatte çocuğu okula göndermekten şikayetçiyiz ama Milli Eğitim Bakanlığı’na sesimizi duyuramadık. Bu saate çocuk okula mı gider ya!" sözleriyle dikkat çekiyor.

Polislerin sorusunu cevaplayan baba: "Amirim, biz de bu saatte çocuğu okula göndermekten şikayetçiyiz ama Milli Eğitim Bakanlığı’na sesimizi duyuramadık. Bu saate çocuk okula mı gider ya!" sözleriyle dikkat çekiyor.

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