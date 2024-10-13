Çocuğunun Karanlıkta Okula Gitmesini Eleştiren Bir Baba, Tepkisini Böyle Gösterdi!

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Videoda bir suçlu gibi davranan baba, karanlıkta polislerden kaçarken okula giden kızına rastlıyor. Polislerin "Bu saatte burada ne işiniz var?" sorusuna ise babanın cevabı esprili bir şekilde tepki içeriyor.
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Polislerin sorusunu cevaplayan baba: "Amirim, biz de bu saatte çocuğu okula göndermekten şikayetçiyiz ama Milli Eğitim Bakanlığı’na sesimizi duyuramadık. Bu saate çocuk okula mı gider ya!" sözleriyle dikkat çekiyor.
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