Çocuğunun Karanlıkta Okula Gitmesini Eleştiren Bir Baba, Tepkisini Böyle Gösterdi!

Kış saati uygulamasının geri getirilmesi talebi, sabah karanlığında okula ve işe gitmek zorunda kalan vatandaşların tepkisiyle gündemde kalmaya devam ediyor. Bu tartışmalara katılan TikTok kullanıcısı @ridvan_kaya49, mizahi paylaşımıyla gündem oldu.